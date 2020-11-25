شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة يابانية: ميفلوكين المضاد للملاريا دواء محتمل لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد فريق من العلماء من اليابان فائدة عقار الميفلوكين، كمرشح محتمل لعلاج عدوى فيروس كورونا، وعلى وجه التحديد ، ثبت أن الميفلوكين يمنع دخول كورونا إلى الخلايا المضيفة ويقلل من الحمل الفيروسي في المختبر، وذلك حسب الدراسة المتاحة حاليًا على موقع bioRxiv *.

نجح ميفلوكين، وهوأحد مشتقات هيدروكسي كلوروكوين، في تقليل إنتاج البروتين الفيروسي وحماية الخلايا من التلف الذي يسببه الفيروس.

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عقار يظهر نتائج لفيروس كورونا

تصميم الدراسة الحالية

أجرى العلماء فحصًا وظيفيًا قائمًا على الخلايا للعديد من الأدوية المضادة للطفيليات لتحديد الأدوية المرشحة الجديدة التي قد توفر نشاطًا مضادًا لـ كورونا، وللتحقق من فعالية الدواء المرشح المختار، أجروا سلسلة من التجارب في المختبر باستخدام الخلايا الظهارية للرئة البشرية

اختار العملاء 27 دواءً مضادًا للطفيليات للفحص بناءً على فعاليتها المضادة للفيروسات المثبتة ضد فيروسات الحمض النووي الريبي والتوافر البيولوجي في البلازما، باستخدام مقايسة، حددوا عقارًا مضادًا للملاريا ، الميفلوكين، كعقار فعال مضاد لـ كورونا.

قارن العلماء الفعالية المضادة للفيروسات لميفلوكين مع مشتقات الكلوروكين الأخرى، ولاحظوا أن الميفلوكين له أعلى فعالية في مقاومة الفيروس ضد كورونا، قد تكون درجة كره الماء العالية للميفلوكين بسبب مجموعتين من ثلاثي فلورو ميثيل مسئولة عن هذه الفعالية العالية لمضادات الفيروسات.

للتحقق مما إذا كان الميفلوكين يتداخل مع مرحلة دخول الفيروس أو مرحلة التكرار ، أجروا تحليل وقت الإضافة ، حيث يتم إعطاء الأدوية المرشحة في نقاط زمنية مختلفة للتحقق من أنشطة محددة، ولاحظوا أن الميفلوكين ، عند استخدامه في مرحلة دخول الفيروس ، يقلل بشكل كبير من مستوى الحمض النووي الريبي الفيروسي.

في المقابل، أظهرإعطاء الميفلوكين بعد الجولة الأولى من دخول الفيروس نشاطًا مضادًا للفيروسات أقل بكثير، وتشير هذه النتائج إلى أن الميفلوكين قد يمنع دخول كورونا، إلى الخلايا المضيفة، ومع مزيد من التحليل ، وجدوا أن الميفلوكين يمنع دخول الفيروس في مرحلة ما بعد التعلق ومنع انتقال الفيروس إلى موقع النسخ المتماثل.

استخدم العلماء أيضًا النمذجة الرياضية للتنبؤ بالفعالية المضادة للفيروسات لميفلوكين في مرضى COVID-19، وكشفت تنبؤاتهم أن عمر النصف للميفلوكين طويل (أكثر من 400 ساعة) في البلازما ، وهو ما يكفي لتوفير حماية طويلة الأمد، علاوة على ذلك ، تم التنبؤ بحوالي 7 ٪ انخفاض في الحمل الفيروسي والتخلص من الفيروس بشكل أسرع من خلال التحليل الرياضي.

وتكشف نتائج الدراسة الحالية أن الميفلوكين، أحد مشتقات الهيدروكسي كلوروكين، له نشاط كبير مضاد للفيروسات ضد كورونا، على الأقل في المختبر.

وضعت جائحة كورونا (COVID-19) عبئًا كبيرًا على أنظمة الرعاية الصحية والهياكل الاجتماعية والاقتصادية للعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

نظرًا لعدم توفر علاجات محددة ضد كورونا، فإن العلاج داخل المستشفى لمرضى كورونا المصابين بشكل معتدل أو شديد يعتمد في الغالب على الأدوية المعاد توجيهها ، مثل remdesivir و hydroxychloroquine و interferon، ومع ذلك ، من الضروري إجراء مزيد من التقييم لتقييم الفعالية الدقيقة لهذه الأدوية في علاج مرضى كورونا