رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: "ائتلاف الأمل" لتوفير لقاح كورونا يعبر عن ريادة الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي إن "ائتلاف الأمل" مثال بارز على ريادة أبوظبي في في مجال توفير الحلول والإمكانيات والقدرات لمساعدة العالم على تجاوز هذه الأزمة الصحية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عنه قوله إن "ائتلاف الأمل"، الذي سيتولى توفير 16 مليار جرعة لقاح لفيروس كوروونا المستجد (كوفيد-19) إلى كل أنحاء العالم، يعكس التعاون المستمر بين الجهات الفاعلة المحلية والعالمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة وعالميا.

وأضاف الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد أنه "بالإضافة إلى ضمان إمداد السوق المحلي باللقاح، سيقدم "ائتلاف الأمل" للحكومات الدولية والمنظمات غير الحكومية وموردي اللقاحات حلاً شاملاً لجميع مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من الشحن الجوي والتخزين الإقليمي والتحكم بدرجات حرارة التخزين ووصولاً إلى إدارة المخزون وتوفير حلول الحاويات الباردة وفائقة البرودة بالإضافة إلى الحصول على التصاريح التنظيمية وضمان جودة المنتجات الدوائية وخدمات الرعاية الصحية".





وأوضح أن تطوير اللقاح يعد الخطوة الأولى في عملية حل الأزمة الصحية، معتبرا أن إيصال اللقاح إلى مختلف أنحاء العالم، مع الحفاظ على درجات الحرارة المثالية أثناء النقل والتخزين، يمثل تحدياً قائماً بحد ذاته.

وقال: "سيستفيد الائتلاف من الخبرات الشاملة للعديد من الجهات المعنية في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة عموماً، والتي تمتلك خبرةً واسعةً في نقل ملايين المواد المتعلقة بجهود التصدي لفيروس كوفيد-19 إلى مختلف أنحاء العالم مثل معدات الحماية الشخصية وأدوات التشخيص واللقاحات والأدوية، لتوفير حل متكامل وشامل مخصص لاحتياجات توزيع لقاحات فيروس كوفيد - 19، وذلك بالتزامن مع تقدم محادثاتنا مع مصنعي اللقاحات لاطلاعهم على قدرات التوزيع العالمية الموجودة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وسيتم توزيع اللقاحات، التي ستُخزن في مرافق موانئ أبوظبي، على قطاعي الأدوية والرعاية الصحية عن طريق الاتحاد للشحن، نظراً لكونها أول ناقل في الشرق الأوسط تحصل على شهادة مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لخدمات نقل الأدوية .. كما ستعتمد شركة الاتحاد للشحن على شبكتها الواسعة وأسطولها الفعال، ورحلات الطائرات الخاصة لتوفير اللقاحات لمختلف أنحاء العالم.