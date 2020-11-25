الإمارات تدعو العالم لدعم السلام والتنمية بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الإمارات، المجتمع الدولي، الأربعاء، إلى تقديم الدعم اللازم لأفغانستان لينعم بالسلام والاستقرار، ويواجه الإرهاب.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي، خلال فعاليات "مؤتمر أفغانستان 2020" الذي عقد افتراضيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، واستضافته أفغانستان وفنلندا والأمم المتحدة، وشارك فيه 70 دولة ومنظمة دولية لتنسيق الدعم الدولي للتنمية في أفغانستان.



وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ضرورة دعم أفغانستان لضمان تحقيقه أهداف التنمية المستدامة المنشودة، والعمل على تعزيز الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في مجال إرساء السلام والأمن في أفغانستان، لأنه فقط من خلال إشراك المرأة في عملية السلام سنتمكن من تحقيق سلام ذي معنى ودائم.

وأشارت إلى أنه "قبل 3 سنوات، نعت الإمارات مواطنيها شهداء العمل الإنساني الذين استشهدوا في هجوم إرهابي في قندهار أثناء تأدية واجبهم لتدشين مشاريع إنسانية تخدم شريحة واسعة من أطياف الشعب الأفغاني".

وشددت على أن "الإمارات ستظل صارمة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بكافة أشكاله، كما أنها انضمت أيضا إلى مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، التي أنشأتها أفغانستان وإسبانيا، للتضامن مع الضحايا والدفاع عن حقوقهم".

ولفتت إلى أن "الإمارات كانت جزءا من بعثة إيساف منذ عام 2003 للمساهمة في بناء القدرات الأمنية والحماية، وتنفيذ برامج نزع الألغام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للألغام لضمان رجوع امن للأفغان لمناطقهم وتمكينهم من تنفيذ الأنشطة التنموية فيها".



وحول الجهود الإماراتية للقضاء على الفكر المتطرف، قالت الهاشمي، إن "الإمارات في إطار إدراكها لأهمية تنمية الوعي في المجتمع الأفغاني للقضاء على التطرف قامت بتدريب أكثر من 20 ألف إمام في أفغانستان لنشر التسامح والتوعية حول قيم الوسطية والتسامح".

وأضافت أن "الإمارات ساهمت بأكثر من 1.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية وتنموية للشعب الأفغاني. وأنه خلال جائحة كورنا تم تقديم مساعدات طبية عاجلة لمساعدة الكادر الطبي والعاملين في خط الدفاع الأول على مواجهة تداعيات تلك الجائحة".

وحول جهود الإمارات في العمل على تمكين المرأة في أفغانستان، أوضحت الهاشمي، أن "الإمارت إلى من خلال التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ساهمت في تقديم برامج تدريبية للنساء العاملات في القطاع العسكري منذ العام 2018".

ولفتت إلى أن "ذلك جاء من خلال مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، والتي تم فيها تدريب 300 امرأة منهم 20 امرأة من أفغانستان، وذلك بتزويدهن بالمهارات والأدوات اللازمة لبناء السلام.