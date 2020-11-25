دراسة … الحمية الخضراء أكثر صحة من الحمية التقليدية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:17 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 7:50 مساءً

لطالما اختلف خبراء التغذية في الحمية الأصح للجسم، هل الحمية الخضراء أم حمية البروتين؟ ومؤخرا أثبت الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من البروتينات النباتية وقليلًا من اللحوم الحمراء والدواجن يعانون من زيادة في فوائد القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

وقام الباحثون بشكل عشوائي بتقسيم 294 شخصًا مستقرًا يعانون من السمنة المعتدلة (يُعرف مؤشر كتلة الجسم 31) إلى ثلاث مجموعات غذائية.

كانت الغالبية العظمى من المشاركين من الذكور، ومتوسط ​​أعمارهم 51.

وتلقت المجموعة الأولى إرشادات حول تعزيز النشاط البدني والمبادئ التوجيهية الأساسية لتحقيق نظام غذائي صحي.

أما المجموعة الثانية فتلقت نفس إرشادات النشاط البدني بالإضافة إلى المشورة بشأن اتباع نظام غذائي متوسطي تقليدي مقيد بالسعرات الحرارية.

كانت قائمة طعامهم منخفضة في الكربوهيدرات البسيطة وغنية بالخضروات والدواجن والأسماك تحل محل اللحوم الحمراء.

المجموعة الثالثة تلقت كل ما سبق، بالإضافة إلى 3 إلى 4 أكواب من الشاي الأخضر وكذلك 28 غرام من الجوز يوميًا.

تضمنت قائمتهم اليومية أيضًا 100 غرام من مكعبات “Wolffia globosa” المجمدة، وهي شكل عالي البروتين من نبات الطحلب المائي.

تم أخذ المكعبات كمخفوق بروتين نباتي أخضر كبديل جزئي للبروتين الحيواني.

قال مؤلفو الدراسة في بيان صحفي: إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى زيادة الحد من تناول اللحوم مع زيادة الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين قد تفيد حالة القلب والأوعية الدموية بشكل أكبر.

وقد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما يتجاوز الآثار المفيدة المعروفة للنظام الغذائي المتوسطي التقليدي.