استشاري يحذر من مخاطر غسيل القولون بالماء أو الأعشاب أو القهوة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، من مخاطر غسيل القولون بالماء أو الأعشاب أو القهوة. وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن غسيل القولون باستخدام الماء ومواد كالأعشاب أو القهوة مرتبط بالعديد من المخاطر الصحية، أبرزها: الجفاف، ثقب في المستقيم، العدوى، النزيف.

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