غزة تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، تسجيل 6 حالات وفاة، و613 إصابة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيانٍ لها بأن الإصابات سجلت بعد إجراء 2092 فحصًا مخبريًا.

ووفق معطيات وزارة الصحة، فإن الوفيات المعلنة، الأربعاء، هي أعلى معدل للوفيات في يوم واحد بقطاع غزة، منذ ظهور الوباء.

وأشارت إلى تعافي 203 من مصابي فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 16755 إصابة منها 6903 حالات نشطة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 78 حالة.





ووفق وزارة الصحة؛ فإن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 258 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 96 حالة.

وفي مؤتمر صحفي، أقر الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة، بتفشي وباء كورونا في القطاع، من خلال متابعة الأعداد المرصودة بإصابات (كوفيد 19).

واعتبر أنه لا يمكن بإمكانيات قطاع غزة وظروفه الوصول إلى السيطرة والاحتواء، بل كل ما يمكن القيام به هو تثبيط انتشار الفيروس.

ورأى أن إغلاق القطاع ليس حلًا، ومع ذلك أشار إلى أنهم قد يلجؤون إليه في لحظة من اللحظات.

وأشار إلى أن نسبة الإصابة من الكوادر الصحية بلغت 3.5% وهذا تحدٍ أمام عمل الوزارة .



وذكر أن 50% من القدرة السريرية المخصصة لرعاية مصابي كورونا هي مغلقة، كما تم إشغال 78% من أسرة العناية بحالات الوباء الصعبة، ورفعت قدرة العناية في مستشفى غزة الأوروبي من 100 سرير إلى 150 سريرًا.

وأكد المسؤول أن توفير الأكسجين أصبح التحدي الأكبر لتقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا.