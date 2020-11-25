شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق الفلفل الحار يعيشون لفترة أطول .. اعرف السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لدراسة حديثة قال الباحثون أن عشاق الفلفل الحار يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون لفترة أطول عن غيرهم، ولكن ما سرهذه الدراسة وما هى الخصائص والفوائد التى يحتوى عليها الفلفل الحار، ووفقا لما ذكره موقع alqabas من الناحية التاريخية ، ساعدت الإضافات الحارة على الطعام على منع التلف في المناخات الدافئة قبل اختراع التبريد، كما انها تمنع خصائص الكابسيسين المضادة للميكروبات ما يصل إلى 75٪ من نمو البكتيريا.





ما هو دور الفلفل الحار فى جسمك

1:يفيد الجهاز الهضمي

قد يبدو هذا غير بديهي ، لكن الكابسيسين الموجود في الفلفل يعمل كمضاد للتهيج. تم إخبار الأشخاص الذين يعانون من القرحة منذ سنوات بتجنب الأطعمة الحارة ، لكن الأبحاث كشفت أن الفلفل مفيد للقرحة.

على سبيل المثال ، يوفر مسحوق الفلفل كميات ضئيلة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية الأخرى للمساعدة في مشاكل الجهاز الهضمي مثل شفاء اضطراب المعدة وتقليل الغازات المعوية وعلاج الإسهال والعمل كعلاج طبيعي للتشنجات.

يقوم بذلك عن طريق تقليل الحموضة في الجهاز الهضمي التي تسبب القرحة، كما أنه يساعد على إفراز اللعاب ويحفز عصارة المعدة التي تساعد على الهضم.

2: يعزز صحة القلب

كما أنه يساعد في الدورة الدموية ويمنع أمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول في الدم ويقلل من ترسبات الدهون ، وبالتالي يعكس تجلط الدم الزائد. كما أنه يوسع الأوعية الدموية للمساعدة في تدفق الدم.

3:يخفف من الصداع النصفي

هل سبق لك أن عانيت من ألم في جزء من جسمك كان محور تركيزك الوحيد حتى تشعر بألم آخر كان أسوأ؟ اختفى الألم الأصلي ببساطة عندما ركز دماغك على الإصابة الجديدة.

هذه الظاهرة هي ما يحدث للصداع النصفي عندما تستهلك الفلفل الحار يصبح جسمك غير حساس تجاه الصداع النصفي ويقل الإحساس العام بالألم.

4: يخفف آلام المفاصل

نظرًا لخصائص الكابسيسين القوية في تخفيف الآلام من الفلفل ، يمكن وضعه على الجلد لتقليل المادة الكيميائية P ، وهو المكون الذي ينقل رسائل الألم إلى الدماغ.

5.: يحسن التمثيل الغذائي

يعمل الفلفل الحار على زيادة معدل الأيض عن طريق توليد العمليات الحرارية في أجسامنا التي تولد الحرارة.

تستخدم هذه العملية الطاقة ، وبالتالي تحرق السعرات الحرارية الإضافية.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم تناول الفلفل الحار في وجبة الإفطار ، يتم كبت الشهية بقية اليوم مما يساعد في النهاية على إنقاص الوزن.

6: يهدئ الصدفية

الصدفية هي حالة جلدية تسبب حكة تؤدي إلى ظهور بقع جلدية قبيحة، سيقلل كريم الكابسيسين بشكل كبير من عدد الخلايا المراد تكاثرها ويساعد في عكس آفات الجلد المناعية الذاتية.

7: يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

نظرًا لأن مادة tne capsaicin في الفلفل لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، فقد تمت دراستها على أنها مقاومة للسرطان، يقلل من نمو خلايا سرطان البروستاتا ، بينما يترك الخلايا السليمة دون أن يصاب بأذى.

8: يحارب الإنفلونزا والرشح والالتهابات الفطرية و يمنع الانفلونزا، وجدت الأبحاث أن بخاخات الأنف التي تحتوي على الكابسيسين تقلل الاحتقان، و تؤدي زيادة درجة حرارة الجسم من تناول الفلفل الحار إلى تنشيط جهاز المناعة في مكافحة فيروس نوروفيروس (البرد) وفيروسات الأنفلونزا.