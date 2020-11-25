شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: الكاكاو يحسن الوظيفة الإدراكية للمخ للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو وغيرها من الأطعمة والمشروبات قد تعزز الأداء الإدراكي للمخ، وهذه أول دراسة تثبت وجود صلة بين استهلاك الفلافانول وزيادة الصحة الذهنية لدى المشاركين الشباب الأصحاء، وفقاً لموقع "ميديكال نيوز".

الفوائد الصحية للفلافانول

لعدة عقود، كان العلماء مهتمين بالفوائد الصحية المحتملة التي يوفرها استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مركبات الفلافونويد.

اقترحت نتائج العديد من المشاريع البحثية الدور الوقائي لمركبات الفلافونويد، مع دراسات توضح وظيفتها المحتملة في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف.

الفلافانول، التي تمثل مجموعة فرعية من مركبات الفلافونويد، هي جزيئات توجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل التفاح والتوت والكاكاو والعنب والشاي.

بينما أثبتت مجموعة كبيرة من الأبحاث دورها في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، فقد تم الحصول على القليل من الأدلة لإثبات تأثير استهلاك الفلافانول على وظائف المخ.

نشرفريق بحثي في ​​جامعة برمنجهام هذا الشهر نتائج دراستهم الجديدة في مجلة Scientific Reports مما يعزز فهمنا للفوائد الصحية لتناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الفلافانول.

تأثير الفلافونول على الوظيفة الإدراكية

قام الباحثون في الدراسة بتجنيد 18 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا للمشاركة في البحث استخدم فريق البحث مقياسين للأداء المعرفي قاموا بقياس أكسجة الدم في القشرة الأمامية للدماغ، وكذلك الأداء في الاختبارات المعرفية المعقدة.

طُلب من جميع المشاركين تنفس هواء يحتوي على تركيز بنسبة 5٪ من ثاني أكسيد الكربون، وهو إجراء قياسي للحث على فرط ثنائي أكسيد الكربون في الدم حيث تتعرض الدورة الدموية في الدماغ لتحدي، و استخدم الباحثون التحليل الطيفي غير الجراحي بالقرب من الأشعة تحت الحمراء لقياس التغيرات في مستويات أكسجة الدم، مما يسمح لهم بمراقبة التغيرات في الأوكسجين في دم القشرة الأمامية بعد تحريض فرط ثنائي أكسيد الكربون.

بعد استنشاق الهواء الغني بثاني أكسيد الكربون، طُلب من المشاركين إكمال مجموعة من المهام المعرفية التي أصبحت معقدة بشكل متزايد.

أكمل المشاركون الاختبارات المعرفية في أربع مناسبات قبل وبعد شرب مشروب الكاكاو المخصب بالفلافانول، وقبل وبعد شرب مشروب الكاكاو العادي.

أظهرت نتائج الدراسة أنه بعد تناول مشروب الكاكاو المخصب بالفلافونول، كانت أكسجة الدم لدى المشاركين استجابةً لفرط ثنائي أكسيد الكربون حوالي ثلاثة أضعاف المستويات التي لوحظت بعد تناول مشروب الكاكاو غير المخصب بالفلافونول.

كما تم الوصول إلى هذه المستويات المرتفعة بعد استهلاك المشروب المخصب أسرع بما يصل إلى دقيقة واحدة من القمم التي شوهدت في أولئك الذين شربوا المشروب غير المخصب.

أظهرت نتائج الاختبارات المعرفية أنه بعد شرب المشروب المخصب، تمكن المشاركون من إكمال المهام بسرعة ودقة أكبر، حيث أكمل الرجال المهام بمعدل 11٪ أسرع.

زيادة أكسجة دم الدماغ والقدرة الإدراكية

تظهر نتائج الدراسة أن استهلاك الفلافونول يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية عندما يكون الدماغ مطلوبًا لإكمال المهام المعقدة بدرجة كافية.