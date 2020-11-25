معارضة تركية تطالب بفرض حظر التجوال لكبح انتشار كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت ميرال أكشينار زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، الرئيس رجب طيب أردوغان بفرض حظر التجوال لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وطالبت أكشينار بضرورة تطبيق الحجر الصحي العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 14 يومًا، بعد القفزة المرعبة في أعداد الإصابات بـ(كوفيد-19) في عدد من الولايات الرئيسية في تركيا.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أكشينار، الثلاثاء، خلال اجتماع لكتلتها النيابية بالبرلمان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

وقالت أكشينار في تصريحاتها: "أشارت بيانات وزارة الصحة التركية إلى تجاوز عدد الإصابات اليومية الآن عدد ما تم تسجيله خلال شهر أبريل/الماضي الماضي، حينما كان الوباء في ذروته".



وتابعت قائلة "ومن ثم أطالب النظام بضرورة تطبيق حجر صحي عام بمختلف أنحاء البلاد لمدة 14 يومًا. لتهدأ تركيا حتى يظهر أمل اللقاح".

وحذرت أكشينار من "إهمال الحكومة للتدابير اللازمة لإبقاء الشركات والموظفين على قيد الحياة، أثناء فرض الحجر، مطالبة بتقديم الدعم النقدي لهم".

وعلقت بشكل عام على سياسات الرئيس التركي قائلة "قلت إصلاحا في الصحة، فلم تترك مستشفى عاما وخصخصتها جميعًا. قلت الإصلاح في التعليم، فحولت المعلمين إلى عمال موسميين".

وأردفت قائلة "كما قلت الإصلاح في الديمقراطية، فأسست نظام الرجل الواحد. مشكلة الأمة هي أنها غارقة في الهموم، مشكلتك أنك تستمتع في القصر ولا تكف عن محاولة الحفاظ على مقعدك بتسويق فكرة الإصلاحات".

والإثنين، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل 6713 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 153 وفاة.

وبلغت حصيلة المصابين بكورونا في تركيا 453 ألفا و535، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12 ألفا و511.