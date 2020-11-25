سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، في البنوك وشركات الصرافة وسط هدوء الطلب.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف اليورو 18.4995 جنيه للشراء، و18.6244 جنيه للبيع.



وسجل اليورو في البنك الأهلي المصري 18.45 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، وفي بنك مصر (حكومي) سجل 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أن الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو 3.6%، مؤكدا أنه يفوق التوقعات بفض الإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة.

وهنأ السيسي الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم التداعيات السلبية لأزمة الفيروس.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، إن اقتصاد بلاده حقق مؤشرات إيجابية العام الحالى،رغم أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة.

ومنذ عام 2016 تخوض مصر خطة إصلاح اقتصادي، نجحت خلالها في تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد أحداث 25 يناير 2010، وتمكنت من تحسين مؤشرات الاقتصادات بشهادة مؤسسات دولية.



ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

الدولار والإسترليني

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 15.5969 جنيه للشراء، و15.6969 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 20.7860 جنيه للشراء، و20.9130 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.1586 جنيه للشراء، و4.1855 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.2458 جنيه للبيع، و4.2738 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 50.9538 جنيه للشراء، و51.3509 جنيه للبيع.