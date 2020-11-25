شكرا لقرائتكم خبر عن عقار "أبروتينين" يمنع دخول وتكرار فيروس كورونا في الخلايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر عدوى فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل الباحثون والمهنيون الطبيون للعثور على لقاحات مضادة للفيروس، وهناك عدد من اللقاحات المرشحة في المراحل النهائية من التجارب وأثبتت فعاليتها أيضًا، ويواصل الباحثون أيضا النظر في إعادة استخدام الأدوية والعقاقير المستخدمة في حالات العدوى والأمراض الأخرى كعلاجات محتملة لفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS ظهرت عقاقير مختلفة للعلاج والوقاية من فيروس كورونا لدى البشر، بعض الأسماء الشائعة التي ظهرت تشمل هيدروكسي كلوروكوين وريمديسفير وديكساميثازون تم العثور الآن على عقار آخر يحمل اسم أبروتينين فعال في منع تكاثر فيروس كورونا في الخلايا المضيفة.

وفقًا للباحثين من جامعة جوته وجامعة كينت وكلية هانوفر الطبية الألمانية فإن أبروتينين مثبط الأنزيم البروتيني يمكن أن يمنع تكاثر الفيروس عن طريق منع دخول كورونا إلى الخلايا المضيفة.

يمكن أن تعمل مثبطات البروتياز كمثبطات لدخول الفيروس ، لأنها تمنع بروتين ارتفاع الفيروس التاجي الجديد من الالتصاق بالخلايا تتطلب فيروسات الإنفلونزا ، تمامًا مثل فيروس كورونا ، بروتياز الخلية المضيفة لدخول الخلية في روسيا ، تمت الموافقة بالفعل على رذاذ أبروتينين لعلاج الأنفلونزا.

في تجارب زراعة الخلايا مع أنواع مختلفة من الخلايا ، تمكن الفريق العلمي الدولي بقيادة البروفيسور جيندريش سيناتل ، معهد علم الفيروسات الطبية في مستشفى جامعة فرانكفورت ، والبروفيسور مارتن ميكايليس والدكتور مارك واس ، وكلاهما من جامعة كنت من إثبات ذلك يمكن للمثبط منع تكاثر فيروس كورونا في الخلايا المضيفة.

يشير الباحثون إلى أنه بناءً على النتائج ، فإن استخدام أيروسول أبروتينين قد يساعد في منع تقدم فيروس كورونا إلى بقية الجسم ، مما قد يتسبب في أعراض شديدة ومضاعفات وحتى الموت.