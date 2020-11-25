شكرا لقرائتكم خبر عن ما الاضطراب ثنائي القطب عند الرجال والنساء والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاضطراب ثنائي القطب مرض عقلي يتميز بتغيرات شديدة في المزاج، يمكن أن تشمل الأعراض حالة مزاجية مرتفعة جدا تسمى الهوس، يمكن أن تشمل أيضًا نوبات من الاكتئاب، وحسب ما ذكره موقع healthline يُعرف الاضطراب ثنائي القطب أيضًا باسم المرض ثنائي القطب أو الاكتئاب الهوسي.

قد يواجه الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب مشكلة في إدارة مهام الحياة اليومية في المدرسة أو العمل أو الحفاظ على العلاقات، وهناك اعراض يجب أن تعرفها عن الاضطراب ثنائى القطب وهى

أعراض الاضطراب ثنائي القطب عند النساء

يتم تشخيص الرجال والنساء بالاضطراب ثنائي القطب بأعداد متساوية. ومع ذلك ، قد تختلف الأعراض الرئيسية للاضطراب بين الجنسين. في كثير من الحالات ، يمكن للمرأة المصابة بالاضطراب ثنائي القطب:

يتم تشخيصها لاحقًا في الحياة ، في العشرينات أو الثلاثينيات من عمرها

1:لديهم نوبات معتدلة من الهوس.

2:نوبات اكتئاب أكثر من نوبات الهوس.

3:لديها أربع نوبات أو أكثر من الهوس والاكتئاب في السنة ، وهو ما يسمى بالدراجات السريعة.

4:تجربة الشروط الأخرى في نفس الوقت، بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية ، السمنة ، اضطرابات القلق ، و الصداع النصفي

5:لديهن خطر أكبر للإصابة باضطراب تعاطي الكحول.

6:النساء المصابات بالاضطراب ثنائي القطب قد ينتكسن أيضًا في كثير من الأحيان. يُعتقد أن سبب ذلك هو التغيرات الهرمونية المتعلقة بالحيض أو الحمل أو انقطاع الطمث.

أعراض الاضطراب ثنائي القطب عند الرجال

يعاني الرجال والنساء على حد سواء من الأعراض الشائعة للاضطراب ثنائي القطب. ومع ذلك ، قد يعاني الرجال من الأعراض بشكل مختلف عن النساء، الرجال المصابون بالاضطراب ثنائي القطب قد يصابون بالاتى :

1:نوبات أكثر شدة ، خاصة نوبات الهوس.

2:لديك مشاكل تعاطي المخدرات.

3:الرجال المصابون بالاضطراب ثنائي القطب أقل عرضة من النساء للحصول على الرعاية الطبية بأنفسهم. هم أيضا أكثر عرضة للموت بالانتحار.

الاضطراب ثنائي القطب عند الأطفال

1:التصرف بطريقة سخيفة للغاية والشعور بالسعادة المفرطة.

2:التحدث بسرعة والمواضيع المتغيرة بسرعة.

3:تواجه مشكلة في التركيز أو التركيز.

4:القيام بأشياء محفوفة بالمخاطر أو تجربة سلوكيات محفوفة بالمخاطر.

5:مزاج قصير جدًا يؤدي سريعًا إلى نوبات الغضب.

5:صعوبة النوم وعدم الشعور بالتعب بعد قلة النوم.

6:الكآبة أو التصرف بحزن شديد.

7:النوم كثيرًا أو قليلًا جدًا.

8:قلة الطاقة للأنشطة العادية أو عدم إظهار أي علامات على الاهتمام بأي شيء.