شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: زيادة بنسبة 28٪ في إصابات الأطفال بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أنه كانت هناك زيادة بنسبة 28٪ في حالات الإصابة بمرض كوفيد -19 للأطفال خلال الأسبوعين الماضيين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 144 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا بين الأطفال الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكر موقع CNN الأمريكي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المسئولين في التحذير من السفر خلال العطلات وسط موجة الخريف والشتاء، حيث يحقق خبراء الصحة أيضًا في تأثير الفيروس على الأطفال.

ذكرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) أنه على مدار الأسبوعين الماضيين ، كانت هناك زيادة بنسبة 28٪ في حالات الإصابة بفيروس Covid-19 للأطفال ، ويمثل الأطفال الآن أكثر من 11٪ من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن حوالي 144145 حالة جديدة بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أقل في الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر.

حتى يوم الاثنين، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 12 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ، وأكثر من 257 ألف حالة وفاة مرتبطة بالكوروناريوس ، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنزهذا يعني، في عيد الشكر هذا، ستفقد مئات الآلاف من العائلات أحد أفراد أسرتها بسبب Covid-19.

والآن يناشد الأطباء الأمريكيين البقاء في منازلهم لتجنب مصير مماثل العام المقبل.

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "أكثر ما يقلقني الآن هو الوضع الفوري مع الأشخاص الذين يسافرون من أماكن مختلفة، ويعودون إلى الوطن للاحتفال بعيد الشكر".

وأضاف: "عندما تغادر موقعًا وتضطر إلى الذهاب إلى مطار أو أينما كان، محطة قطار، وما إلى ذلك ، فإن إمكانية تعريض نفسك ثم العودة إلى مجتمعك المحلي لقضاء عطلة عيد الشكر التقليدية الرائعة قد تكون في الواقع مصدر لزيادة الحالات ".