شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 10 أنواع من الأغذية تساعد في تخفيف الآلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح د. فيصل الصّفي، استشاري طب الباطنة بتناول 10 أنواع من الأطعمة والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الآلام بطريقة طبيعية دون اللجوء للأدوية.

وقال الصفي، في تغريدة عبر “تويتر”: 10 أنواع من الأغذية تمتاز بقدرتها على تخفيف الآلام: