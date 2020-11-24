روسيا تطلب تسجيل لقاح كورونا "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم صندوق الاستثمار الروسي للجمعية الطبية الأوروبية طلب ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي، قبل انطلاق إنتاجه في ألمانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لـلصندوق كيريل ديميترييف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نتوقع زيارة وفد كبير من فرنسا هذا الأسبوع، ونحن نعمل مع عدد كبير من الدول الأوروبية، وربما سننتج لقاحنا في ألمانيا".



وأضاف: "سيتم إنتاج 150 مليون لقاح في كوريا الجنوبية، و300 مليون جرعة في الهند، على أن يتم تزويد الأرجنتين بـ25 مليون جرعة من اللقاح بعد إنتاجه في البلدين المذكورين".

وتابع: "سيتم الإعلان عن خطط أكثر تفصيلا لتزويد الدول باللقاحات في أواخر ديسمبر مطلع يناير/كانون الثاني المقبلين".

وأضاف أنه ستبدأ في يناير/كانون الثاني المقبل عمليات التسليم الأولى للقاح الروسي في الخارج، وفي مارس ستنطلق عمليات التسليم الرئيسية".