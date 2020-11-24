3 زيوت أساسية تعزز نمو الشعر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع تغيير الفصول، يختبر كثير منا حالات تساقط الشعر بكثرة، الأمر الذي يسبب انزعاجًا كبيرًا خاصةً إذا استمر الأمر لفترة طويلة.

موقع "إكسبريس" البريطاني يدعو لعدم الاستسلام لضعف الشعر وتساقطه، مقدمًا الحل في 3 زيوت أساسية لا غنى عن استخدامها.

وذكر الموقع، أن العلاجات الطبيعية لمساعدة نمو الشعر موجودة، وأظهرت 3 زيوت نتائج إيجابية ملحوظة في مساعدة الشعر على أن يصبح أكثر صحة وقوة، فما هم؟



زيت البرجموت





وفقًا لموقع "ميديكال نيوز توداي" الطبي، فإن زيت البرجموت أو الليمون العطري قد يساعد في تعزيز نمو الشعر والحصول على فروة رأس صحية.

ويُستخرج زيت البرجموت من قشر ثمار الحمضيات التي تنمو على أشجار البرتقال البرغموت، واستكشف باحثون من قسم العلوم الطبية الحيوية وعلم الأورام البشرية بجامعة باري بإيطاليا زيت البرجموت بالتفصيل.

وراجع الباحثون 31 دراسة، تكونت من 1709 أشخاص و11 حيوانًا، وتوصلت النتائج إلى أن زيت البرجموت الأساسي، في حالة استخدامه يوميًا لمدة 20 أسبوعًا يعمل على تعزيز نمو الشعر.

وبحسب الدراسة، لوحظ أن الخصائص المضادة للالتهابات لزيت البرجموت الأساسي تساعد على انخفاض ضغط الدم الانبساطي والضغط الانقباضي للإنسان، أي أن زيت البرجموت يساهم بشكل واضح في خفض ضغط الدم.





وأشار الباحثون إلى أن زيت البرجموت يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحسين الظروف العقلية والحالة المزاجية، إذ أنه من المعروف أن التوتر مرتبط بتساقط الشعر، بحسب الدراسة.

وأضافوا، إذا كان زيت البرغموت يمكن أن يساعد في توفير الراحة العلاجية من الإجهاد، فمن المنطقي أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على شعر قوي وصحي.



زيت الجوجوبا





اقترح الموقع زيت الجوجوبا للمساعدة في نمو الشعر، إذ يشتق الزيت من بذور جوجوبا.

واكتشف باحثون من جامعة دايجو في جمهورية كوريا أثاره على نمو الشعر، من خلال وضع تركيزات مختلفة من زيت الجوجوبا على ظهور الفئران ومراقبتها لمدة 21 يومًا.

وفي نهاية التجربة، سجلت الفئران التي عولجت بـ 10٪ من زيت الجوجوبا معدلات شعر أطول.

وانتهى الباحثون من هذه الدراسة إلى أن زيت الجوجوبا الأساسي يمتلك نشاطًا يعزز نمو الشعر.



زيت النعناع





وفقًا لبحث أجرته جامعة Keimyung في كوريا، وُجِد أن زيت النعناع يعزز نمو الشعر بشكل أكثر فعالية من المينوكسيديل الموضعي.

والمينوكسيديل هو دواء مشهور يستخدم في الشامبو، على سبيل المثال، لعلاج تساقط الشعر.

ولاحظ الباحثون كيف أن زيت النعناع الأساسي "يزيد من عدد بصيلات الشعر".

ونصح الخبراء بتخفيف هذه الزيوت بزيت الزيتون عند استخدامها لتحقيق نتائج أفضل.