إسبانيا تعلن برنامج تطعيم الشعب ضد كورونا.. اللقاح مجانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا، أن إسبانيا يمكنها الاعتماد على توافر قدر كاف من لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف إيا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن البرنامج التطعيم يتضمن تحصين 80 مليون شخص باستخدام إجمالي 140 مليون جرعة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء، نقلا عن إيا، أن اللقاحات ستكون مجانية وطوعية، وسيتم تقسيم إسبانيا إلى 18 مجموعة سكانية، حيث سيتم تحصين معظم المسنين والعاملين بمجال الصحة في دور رعاية المسنين أولا.
ومن المقرر أن تصل الجرعات الأولى وأن يبدأ برنامج التطعيم في الثالث من يناير/كانون ثان المقبل.
وتم توقيع اتفاقيات الشراء المسبق بالفعل مع الشركات المنتجة للقاحات كورونا وهي: أسترا زينيكا/ أوكسفورد، وسانوفي – جي إس كيه، وجونسون آند جونسون/ يانسن، وفايزر/ بيو إن تك وكيورفاك.
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