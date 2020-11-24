كيفية انقاص الوزن في اسبوع برجيم الارز والتفاح 

لا يمكن انقاص الوزن باتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات وبالامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية او القيام بأي نشاط بدني. ففي هذه الحالة تتجمع الدهون في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً البطن والارداف والذراعين والفخذين. ومن اجل التخلص من هذه المشكلة لا بد من اتباع نظام غذائي يسرع عملية نحت الجسم وانقاص الوزن في مدة قصيرة. ولهذا ينصح مثلاً بتطبيق برنامج رجيم الارز والتفاح.



برنامج رجيم الارز والتفاح



من اجل انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة في مدة قصيرة، يمكن تطبيق برنامج هذا الرجيم لمدة 7 ايام.



اليوم الاول

​



الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، قطعة من بسكويت الارز وثمرة تفاح.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من السلطة، قطعتان من بسكويت الارز.

وجبة خفيفة. كوب من عصير التفاح والموز والتوت.

العشاء. 3 ملاعق طعام من الارز الاسمر المطهو على البخار مع بضع شرحات من الكوسى، بيضة مسلوقة، حبة تفاح.

اليوم الثاني

​

الفطور. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، حبة تفاح، القليل من الجوز، كوب من القهوة او الشاي الاخضر من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. 3 ملاعق طعام من الارز البسمتي المطهو على البخار مع ملعقة من زيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق سلطة.

وجبة خفيفة. حبة تفاح وثمرة موز.

العشاء. بيضتان مسلوقتان، كوب من البروكولي المطهو على البخار، ملعقة طعام من زيت الزيتون مع القليل من عصير الليمون، ثمرة تفاح.

اليوم الثالث

​

الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، قطعة من بسكويت الارز، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، ثمرة تفاح.

وجبة خفيفة. ثمرة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من صدر الدجاج المشوي، طبق من السبانخ المطهو على البخار مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، قطعتان من بسكويت الارز.

وجبة خفيفة. حبة تفاح وثمرة اجاص.

العشاء. طبق من الفليفلة المحشوة بالارز والمطهوة على البخار، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، حبة تفاح.

اليوم الرابع



​

الفطور. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى مع القليل من حبوب الكتان، 3 حبات جوز، حبة تفاح وكوب من القهوة من دون سكر.

وجبة خفيفة. ثمرة تفاح وحبة برتقال او غريب فروت.

الغداء. 100 غ من جبة ريكوتا، طبق سلطة مشكل مع قطعتين من بسكويت الارز.

وجبة خفيفة: كوب من عصير البرتقال مع حبة تفاح.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي بالكاري مع ملعقتي طعام من الارز المطهو على البخار، حبة تفاح.

اليوم الخامس



اقرئي أيضاً: هكذا يتم نسف الدهون بسرعة برجيم الزبادي والموز

​

الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، قطعتان صغيرتان من التوست الكامل، ثمرة تفاح.

وجبة خفيفة. حبة تفاح وحبة اجاص.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي او المطهو على البخار، طبق من السلطة، قطعتان من بسكويت الارز.

وجبة خفيفة. حبة تفاح وحبة برتقال.

العشاء. ملعقتا طعام من الارز الاسمر المطهو على البخار، طبق سلطة وحبة تفاح.

اليوم السادس

​

الفطور. كوب من اللبن الزبادي، 3 حبات جوز، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. 4 ملاعق من الارز الاسمر المطهو على البخار، طبق بروكولي مطهو على البخار.

وجبة خفيفة. حبة تفاح وكوب من عصير البرتقال.

العشاء. طبق من شوربة الخضار، بيضة مسلوقة، قطعتان من بسكويت الارز.

اليوم السابع

​

الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، قطعتان من بسكويت الارز، حبة تفاح، حبتان من الجوز.

وجبة خفيفة. حبة تفاح وثمرة موز.

الغداء. طبق صغيرمن الريسوتو بالزعفران، طبق سلطة مشكل.

وجبة خفيفة. حبتا تفاح.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من صدر الدجاج المشوي مع السبانخ المطهو على البخار وزيت الزيتون وعصير الليمون، قطعتان من بسكويت الارز. وفي نهاية الاسبوع يمكن ملاحظة نتيجة انقاص الوزن بشكل واضح.



