أمريكا تواجه كورونا بتوزيع عقار "ريجينيرون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمريكية توزيع عقار شركة "ريجينيرون" ابتداء من الثلاثاء، وفقا لما ذكره مسؤول في القطاع الصحي لوكالة رويترز.

وحظيت عدد من عقاقير الشركة التي تستخدم العلاج بالأجسام المضادة بموافقة السلطات الأمريكية للاستخدام الطارئ، وستبدأ السلطات أولا بتوزيع 30 ألف دورة علاجية.

وستعطي أولوية التوزيع للولايات التي تشهد الكم الأكبر من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، إضافة إلى العدد الأكبر من حالات فيروس كورونا الحرجة في المستشفيات.

وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" قد منحت موافقتها على الاستخدام الطارئ لعقار "REGN-COV2"، الذي يجمع بين نوعين من الأجسام المضادة أحادية الخلية لاستخدامها في علاج الحالات المتوسطة إلى الحرجة بين المصابين البالغين، والأطفال الذين قد تتطور إصابتهم لتصبح حرجة.

وتوقعت شركة "ريجينرون" أن توفر كميات تكفي 80 ألف مريض من عقار "REGN-COV2" بنهاية شهر نوفمبر، وجرعات تكفي لعلاج 200 ألف مريض في الأسبوع الأول من يناير لتشمل 300 ألف مريض بنهاية يناير.

وقد منح مزيج الأجسام المضادة ذاته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضمن علاجه من كوفيد-19، الشهر الماضي، ووصفه بأنه كان "علاجا" ضروريا مهد لشفائه حينها.

ويصنف العلاج ضمن فئة "الأجسام المضادة أحادية الخلية"، والتي يتم فيها نسخ الأجسام المضادة صناعيا، وهي شبيهة لتلك التي ينتجها جسم الإنسان لمحاربة العدوى.

وكانت السلطات الأمريكية قد منحت موافقة الاستخدام الطارئ لعقاقير الأجسام المضادة من إنتاج شركة "إيلي ليلي"، وأعلنت السلطات الصحية توزيع 120 جرعة منها عبر أنحاء البلاد.

وقد تم علاج أكثر من 250 ألف أمريكي بعقاقير الأجسام المضادة المستخلصة من بلازما المتعافين من كوفيد-19.