معلومات جديدة لا تعرفها عن عن لقاح كورونا المصري

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

كشف الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشؤون البحثية والعلاجات الدولية أنه يجرى العمل على اللقاح المصري لفيروس كورونا منذ ديسمبر 2019 مع ظهور أول حالة بالفيروس فى الصين.



وأضاف معوض فى مداخلة هاتفية تلفزيونية أنه تم تسجيل اللقاح المصرى بكورونا فى منظمة الصحة العالمية مثل الشركات الكبرى.

وأوضح أنه سيجرى إنتاج 5 آلاف جرعة من اللقاح المصري كمرحلة أولى، لافتاً إلى أنه سيتم التواصل مع الصين لتجربة اللقاح المصرى بعد الانتهاء منه، والشركة المنتجة للقاح ستكون مصرية 100%.

وأشار إلى أن سعر اللقاح المصري لن يكون مرتفعا خلال طرحه في الأسواق، مؤكداً أن كل التجارب على اللقاح تمت بخبرات وشركات مصرية.

وأكد مصدر بالمركز القومى للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي المصرية، أن لقاح كورونا المصرى آمن تمامًا، حيث سيجرى البدء فى التجارب الإكلينيكية للقاح 100 فرد متطوع كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة، ثم تجهيزه لعمليات التصنيع، موضحًا أن التجارب المعملية للقاح المصرى "covied vacc 1" إيجابية على الفيروس، مضيفًا: "فاعليته ونسب نجاحه ستتجاوز الـ 90%".

وأوضح المصدر، وفقا لصحيفة "اليوم السابع"، أن المركز بانتظار اعتمادات هيئة الدواء المصرية، لبدء التجارب الإكلينيكية، وإخطار منظمة الصحة العالمية، بالبدء فى الاختبارات، ثم التقدم بملف اللقاح لمنظمة الصحة العالمية لاعتماده وإقراره والموافقة عليه لبدء طرحه فى الأسواق.

وذكر أنه تم تجهيز جميع قوائم المتبرعين وفقاً للمعايير والإجراءات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالية بشان التجارب الإكلينيكية.

وأشار إلى أن التجارب السريرية ستجرى على 100 متطوع كمرحلة أولى مقسمة لـ 5 مجموعة، كل مجموعة عددها 20 متطوعًا، المجموعة الأولى بلا أى تطعيمات، والثانية والثالثة سيتم حقنها بالفاكسين والجرعات، والرابعة ستحصل على فاكسين "بلاسيبوا" – وهمي"، والمجموعة الأخيرة ستحصل على جرعات تنشيطية، مضيفًا:" سيتم متابعتهم على مدار 14 يومًا لفحص الأجسام المضادة الناتجة، ثم سيكون هناك جرعة أخرى بعد 14 يوم من الجرعة الأولي".

ولفت إلى أن اللقاح المصرى لكورونا "covied vacc1"، اقترب من مراحله النهائية، مشيرا إلى أن بدء التجارب الإكلينيكة للقاح على المتبرعين، متوقف على منح التراخيص اللازمة من قبل هيئة الدواء المصرية للمصنع المنتج للقاح.

وذكر أن اللقاح المصري covied vacc1 تجاوز مرحلة البحوث، وأثبت نجاحه فى التجارب على الحيوانات.

وأوضح أن اللقاح سيكون للفئات العمرية فوق الـ18 عامًا، وما أقل من ذلك سيكون وفقًا لتجارب معينة عليهم، بعد أخذ التصاريح الكاملة للاستخدام واعتماده رسميًا بعد ثبوت نجاحه فى الاختبارات الإكلينيكية على المتبرعين.