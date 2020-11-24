كم يحتاج العالم من أجل لقاحات كورونا ؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:12 صباحاً - منذ 8 دقائق

يخوض العالم سباقا محموما للقضاء على فيروس كورونا المستجد ، الذي اقتربت حصيلة ضحاياه من ملامسة عتبة 1.4 مليون وفاة .

شدد مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، على أن هناك “حاجة ماسة” إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لمشاركة لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ولفت تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى وجود “خطورة من سحق الفقراء والضعفاء” خلال التدافع للحصول على لقاحات “كوفيد-19″، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم “كوفاكس” التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي”، لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى.

وحتى الآن، جمعت 5 مليارات دولار، بما فيها أكثر من 500 مليون يورو (600 مليون دولار) من ألمانيا.

وأعلنت 4 دول حتى الآن، عن خططها للبدء ببرامج تطعيم في بلدانها، بحيث يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول شهر مايو المقبل، بحسب ما أعلن كبير المستشارين لبرنامج تطوير لقاح كوفيد-19 في البيت الأبيض، منصف السلاوي.

ووفقا للتقارير، فإن 3 من هذه الدول الأربعة ستبدأ عمليات التلقيح والتطعيم لمواطنيها في وقت مبكر من ديسمبر، وهذه الدول هي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.