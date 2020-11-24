شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض وأسباب تقرحات الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرحات الفم هي قرح صغيرة سطحية تحدث في بطانة الفم وتسمى أيضاً "قرح الفم القلاعية"، تبدأ على شكل قرح بيضاء إلى صفراء محاطة بالاحمرار، وعادة ما تكون صغيرة جدًا، ولكنها قد تتسع يمكن أن تكون قروح القرحة مؤلمة وغالبًا ما تؤثر على قدرتك على تناول الطعام والحديث، في هذا التقرير على أسباب وأعراض قرح الفم، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وهناك نوعان من قرح الفم:

-قروح الفم البسيطة: قد تظهر ثلاث أو أربع مرات في السنة وتستمر لمدة تصل إلى أسبوع يمكن لأي شخص أن يصاب بقرح الفم البسيطة ولكنها تحدث عادةً لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا.

-قرح الفم المعقدة: وهي أقل شيوعًا وتحدث في كثير من الأحيان لدى الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بها.

أسباب قرح الفم

السبب الدقيق لمعظم قرح الفم غير معروف، ويُعتقد أن الإجهاد أو الإصابة الطفيفة في داخل الفم هو سبب تقرحات الفم البسيطة.

بعض الأطعمة - بما في ذلك الحمضيات أو الفواكه والخضروات الحمضية (مثل الليمون والبرتقال والأناناس والتفاح والتين والطماطم والفراولة) - يمكن أن تسبب قرحة الفم أو تجعل المشكلة أسوأ.

يعد استخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، مثل الإيبوبروفين سببًا شائعًا آخر.

في بعض الأحيان، قد يؤدي سطح الأسنان الحاد أو جهاز الأسنان، مثل التقويم أو أطقم الأسنان غير الملائمة، إلى ظهور تقرحات أيضًا.

تظهر بعض حالات القروح المعقدة في المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز المناعي وتشمل هذه الأمراض الذئبة، ومرض بهجت، وأمراض الأمعاء الالتهابية (بما في ذلك مرض الاضطرابات الهضمية والتهاب القولون التقرحي ومرض كرون) والإيدز.

تظهر تقرحات الفم أيضًا في المرضى الذين يعانون من مشاكل غذائية ، مثل نقص فيتامين ب 12 أو الزنك أو حمض الفوليك أو الحديد.

أعراض قرح الفم

قد يكون لديك قرحة آفة إذا كان لديك:

-قرحة مؤلمة أو تقرحات داخل فمك - على اللسان أو الحنك الرخو (الجزء الخلفي من سقف فمك) أو داخل خديك.

-إحساس بالوخز أو الحرق قبل ظهور القروح.

-تقرحات في فمك مستديرة أو بيضاء أو رمادية اللون مع حافة أو حدود حمراء.

في النوبات الشديدة ، قد تواجه أيضًا:

-حمى.

-الكسل الجسدي.

-تضخم الغدد الليمفاوية.