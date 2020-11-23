المغرب يسجل 2587 إصابة بكورونا في 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، إنها سجلت 2587 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقارنة مع 3979 إصابة، الأحد.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالي في المغرب إلى 327 ألفا و 528 حالة، كما توفي 80 جراء مرض كوفيد-19 ارتفاعا من 60، الأحد، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء منذ ظهور أول حالة في المغرب في الثاني من مارس/ آذار 5396.
وأعلن وزير الصحة خالد آيت الطالب، الاثنين، اليوم في مجلس النواب أنه سيتم البدء في حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في "الأيام القليلة المقبلة".
وقال إنه "تم وضع استراتيجية وطنية تشمل جميع الجهات وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر"، مضيفا أن "الوضعية الحالية تثير المخاوف".
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