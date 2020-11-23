الجزائر تعلن حصيلة ضحايا كورونا من "الجيش الأبيض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أن العاملين الصحيين دفعوا ثمنا باهظا منذ 9 أشهر، إذ توفي 120 منهم وأصيب أكثر من 9 آلاف بفيروس كورونا.

وكشف مدير الوقاية وترقية الصحة والناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا الدكتور جمال فورار، الاثنين، أن الفيروس "تسبب منذ ظهوره في الجزائر بوفاة 120 مهنيا في قطاع الصحة وإصابة 9146 آخرين".



وكان رئيس مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي البروفسور عبد الرزاق بوعمرة دق ناقوس الخطر حول تعرض أسلاك القطاع الصحي للإصابة بفيروس كورونا لكونهم "يتواجدون دوما في مواجهة مع الجائحة من خلال تكفلهم بالمواطنين" المصابين، طالبا من المواطنين احترام القيود المفروضة وعدم الخروج إلا للضرورة.

وتسجّل الجزائر، إحدى الدول الإفريقية الأكثر تضررا بالوباء، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات.

وسجلت حوالي 76 ألف إصابة في البلاد منذ رصد الحالة الأولى في 25 فبراير/ شباط، من بينها نحو 2300 وفاة، وفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة.

ويخضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للعلاج في ألمانيا منذ 28 أكتوبر/ تشرين الأول بعد إصابته بالوباء. كذلك، ثبتت إصابة العديد من أعضاء الحكومة بفيروس كورونا.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، قررت الحكومة تشديد إجراءات الاحتواء ووسعت حظر التجول المفروض من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا (19,00-04,00 بتوقيت جرينتش) ليشمل 32 ولاية من بين 48.

وتقرر أيضا أن تغلق لـ15 يوما القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ ودور الشباب والمراكز الثقافية.

وتم حظر جميع التجمعات منذ 17 مارس/ آذار وأصبح وضع الكمامات إلزاميا منذ 24 مايو/ أيار ويواجه المخالفون غرامات كبيرة.