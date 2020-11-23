لقاح أكسفورد ضد كورونا يحير العلماء.. نتيجة مفاجئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فوجئ العلماء بأدلة تشير إلى أن نصف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا للأدوية وجامعة أكسفورد أكثر فاعلية من الجرعة الكاملة.

ووصف أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، نتائج المرحلة الثالثة من التجربة الإكلينيكية بأنها "مثيرة للفضول".



وبينت النتائج أن اللقاح فعال بنسبة 62% لدى الأشخاص الذين تناولوا جرعتين كاملتين بفارق شهر، لكن فعالية اللقاح ارتفعت إلى 90% لدى مجموعة أخرى تلقت نصف جرعة أولاً ثم جرعة كاملة بعد شهر.

وقال بولارد :"أعتقد أننا جميعًا توقعنا أن تُحدث الجرعتان الكبيرتان الاستجابة الأفضل"، مشيرًا إلى أن الباحثين لم يطلعوا إلا على تفاصيل النتائج خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيبدأون الآن بالتعمق في البيانات.

وقال في تصريح صحفي مقتضب: "نعتقد أنه من خلال إعطاء جرعة أولى أصغر، فإننا نهيئ الجهاز المناعي بشكل مختلف. نجهزه على نحو أفضل للاستجابة".

وقالت سارة جيلبرت، الأستاذة في قسم طب نافيلد في جامعة أكسفورد، إن النتيجة الأفضل التي تم الحصول عليها بعد جرعة أولى أصغر ربما حدثت لأن هذا يحاكي على نحو أفضل "ما يحدث لدى الإصابة بالعدوى الفعلية".

ويستخدم اللقاح بشكل أساسي طريقة آمنة لخداع الجهاز المناعي وجعله يعتقد أنه يتعامل مع عدوى خطيرة، مما يؤدي إلى توليد استجابة مناعية وذاكرة مناعية يمكن أن تنشط إذا واجه الجسم الفيروس الحقيقي المسبب للمرض.

حصان طروادة

يستخدم لقاح أسترا/أكسفورد ما يُعرف باسم "الناقل الفيروسي"، وذلك باستخدام فيروسات مُعدلة جينياً لإيصال الشحنات الجينية إلى الخلايا وإعطائها تعليمات حول كيفية محاربة سارس-كوف-2.

وقال كولين باتر، الأستاذ المساعد في جامعة لينكولن، إن الاستراتيجية تستخدم الفيروس الناقل مثل "حصان طروادة.. إنه أمر معقد وعادة ما يتحقق على المستوى التجريبي، لكن لا تتوافر لدينا مثل هذه الإمكانية في الوضع الحالي".

وقد تكون التكنولوجيا نفسها هي السبب في أن نصف الجرعة الأولية يمكن أن تعطي نتيجة أفضل، وفقًا للعديد من العلماء الذين علقوا على النتائج، مع استخدام نظام المناعة ضد الفيروس كوسيلة توصيل.

وقال ستيفن جريفين، الأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة ليدز: "قد يبدو محيرًا أن تُحدث جرعة أولية أكبر استجابة أقل، ولكن هذا قد يكون فقط بسبب الاستجابة المتبقية لدى بعض المرضى تجاه الناقل المعطل وهو جزء من فيروس شمبانزي يستخدم لإيصال حمولة اللقاح".