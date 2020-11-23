استقالة رئيس اتحاد النقل الجوي "إياتا".. وجونياك: لم يكن القرار سهلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) مساء الإثنين استقالة رئيسه الكسندر دو جونياك في نهاية آذار/مارس 2021.

ومن المنتظر أن يخلفه في هذا المنصب ويلي وولش الرئيس الأسبق لشركة الخطوط الجوية البريطانية بريتيش اير وايز.

وقال جونياك في بيان:" لم يكن سهلا عليَّ اتخاذ القرار".

وأشار إلى أن أزمة كورونا أظهرت مرة أخرى الأهمية الكبيرة لاتحاد "إياتا" كصوت لصناعة النقل الجوي، ونُقِلَ عن جونياك قوله:" لبنات تعافي الصناعة جاهزة، والآن هي اللحظة المناسبة لتسليم قيادة إياتا للمرحلة طويلة الأمد من التعافي".

كان جونياك انتقل في 2016 من شركة ايرفرانس/كيه إل إم إلى اياتا.

وكان وولش تخلى عن رئاسة الخطوط الجوية البريطانية في آذار/مارس الماضي وأعلن تقاعده.

ويأتي إعلان "إياتا" قبل جمعيته العمومية السنوية التي ستنعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا الثلاثاء.