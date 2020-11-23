هولندا تعدم 190 ألف دجاجة لمنع تفشي إنفلونزا الطيور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أقدمت هولندا،الأحد، على إعدام 190 ألف دجاجة وذلك بعد انتشار إنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن على الأقل.

وذبح عمال الصحة حوالي 100 ألف دجاجة في مزرعة دواجن بالقرب من مدينة خاودا غرب هولندا، وتم إعدام 90 ألف دجاجة أخرى شمال فريزلاند، بحسب ما نقلته “رويترز”.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في كلتا الحالتين يشتبه في انتشار “إنفلونزا شديدة العدوى من نوع H5، وتم تطهير المزرعتين لمنع انتشار المرض بشكل أكبر”.

وأضافت أنه لا توجد مزارع دواجن أخرى في نطاق كيلومتر واحد من تفشي المرض.

هولندا تذبح 215 ألف دجاجة لمنع انتشار إنفلونزا الطيور

وانتشرت إنفلونزا الطيور الموسمية في مزارع مختلفة حول هولندا منذ أكتوبر/تشرين الأول، وتسببت في ذلك الطيور المهاجرة بشكل رئيسي.

وفرضت وزيرة الزراعة الهولندية، كارولا شوتين، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول نظام احتواء وقائي داخلي لجميع مزارع الدواجن التجارية بعد اكتشاف بجعة نافقة تحمل نوع H5N8 شديد العدوى من إنفلونزا الطيور.

تأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه هولندا موجة ثانية من “كوفيد-19″، حيث يصاب حوالي 6000 شخص يوميًا.

في نفس السياق، أكدت فرنسا والدنمارك، الاثنين الماضي، حالات إصابة بإنفلونزا الطيور بعد أن أدى تفشي المرض في هولندا إلى إعدام جماعي للدجاج.

وأمرت فرنسا بإجراءات حماية وطنية، بما في ذلك الحبس الإجباري للدواجن لعزلها عن الطيور البرية، بينما أوقفت الدنمارك صادرات البيض خارج الاتحاد الأوروبي.

وظهر الفيروس، الذي لا يضر بالبشر ولكنه قد يكون مدمرًا لقطاع الزراعة، حتى الآن في بلجيكا وهولندا وروسيا وإيرلندا وبريطانيا وغيرها من الدول.