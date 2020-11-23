البرازيل توقع خطابات نوايا لشراء خمسة لقاحات لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها ستوقع خطابات نوايا غير ملزمة، لشراء لقاحات فيروس كورونا من أربع شركات وصندوق الثروة السيادية الروسي. وأكدت أن أي عملية شراء ستعتمد على موافقة الجهات التنظيمية في البلاد. وأوضحت الوزارة أن مسؤولين التقوا الأسبوع الماضي مع ممثلي شركة فايزر وشركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية الهندية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة موديرنا وشركة جانسين وهي إحدى وحدات شركة جونسون أند جونسون. وقالت الوزارة في بيان إن إداراتها القانونية والفنية تقوم بتحليل الوثائق المقدمة من المؤسسات الخمسة وتحديد أفضل طريقة لشراء اللقاحات في الوقت المناسب. قال مسؤولون في البيان إن الحكومة أبرمت عقودا لضمان الحصول على مليون و142900 جرعة لقاح لفيروس كورونا وهي ما يكفي لتطعيم ثلث سكان البرازيل على الأقل.

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