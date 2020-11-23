اعرف فوائد الشاى الأخضر لمرضى السكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاى الأخضر من المشروبات ذات الفوائد الصحية العديدة، ويعتبر هو المشروب الأنسب لمرضى السكر، حيث أن الشاى الأخضر غير المحلى منخفض السعرات الحرارية ومليئًا بمضادات الأكسدة والبوليفينول والفلافونويدات، وقد دعمت الأبحاث العلمية فعاليته فى إدارة أعراض مرض السكرى، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد الشاى الأخضر لمرضى السكر

تم إجراء العديد من الدراسات لفهم تأثير الشاى الأخضر على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع الثانى، ومعظمهم أظهروا نتيجة إيجابية.

لقد لوحظ أن الشاى الأخضر، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى ويمكن أن يساعد فى السيطرة على مستوى السكر فى الدم.

ووفقًا لدراسة أجريت على السكان اليابانيين، فإن الأشخاص الذين شربوا ستة أكواب أو أكثر من الشاى الأخضر فى اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى بنسبة 33 % مقارنة بالآخرين لكن فوائد شرب الشاى الأخضر لا تقتصر على هذا فقط.

وفقًا لدراسة أخرى، يمكن لهذا المشروب أن يحافظ على مستوى السكر فى الدم لديك ويمنع تفاقم الأعراض.

كيف يتحكم الشاى الأخضر فى مستوى الجلوكوز فى الدم؟

يقلل تناول الشاى الأخضر بانتظام من مستويات الجلوكوز فى الصيام ومستويات الأنسولين أثناء الصيام، وهما العاملان الأساسيان المستخدمان لقياس صحة مرضى السكرى.

تعود فوائد الشاى الأخضر بشكل رئيسى إلى نشاط مضادات الأكسدة للبوليفينول وهذا النوع من مضادات الأكسدة فعالان أيضًا فى إدارة مستوى ضغط الدم وخفض مستوى الكوليسترول السيئ فى الجسم.

كمية الشاى الأخضر التى يمكنك تناولها فى اليوم

الشاى الأخضر صحى وليس له أى آثار جانبية على مرضى السكرى لكن عليك توخى الحذر بشأن تناولك لأنه يحتوى على كمية صغيرة من الكافيين يمكنك تناول الشاى الأخضر 2-3 مرات فى اليوم.

للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية، لا تضف السكر إلى مشروبك الشاى الأخضر غير المحلى أكثر صحة ولجعل طعمها أفضل يمكنك إضافة بعض عصير الليمون أو أوراق النعناع.