ألمانيا تمدد العزل وتبدأ التطعيم ضد كورونا الشهر المقبل

الإثنين 23 نوفمبر 2020

أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان إن ألمانيا قد تبدأ في إعطاء لقاحات كوفيد-19 الشهر المقبل، مع احتمال تمديد إجراءات العزل الحالية حتى 20 ديسمبر.



وقال سبان في مقابلة صحفية "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام.وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور".

وأضاف سبان أنه طلب من الولايات الاتحادية الألمانية أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر وأن هذا يسير على ما يرام".

وقال إن ألمانيا حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير إن ألمانيا ستضطر لتمديد إجراءاتها الحالية لاحتواء جائحة كوفيد-19 حتى 20 ديسمبر.

وفرضت ألمانيا إجراءات "عزل عام مخففة" لمدة شهر اعتبارا من الثاني من نوفمبر لاحتواء موجة ثانية من الفيروس الذي يجتاح معظم أوروبا، لكن أعداد الإصابات لم تنخفض.