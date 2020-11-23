المغاربة على موعد وشيك مع لقاح كورونا.. مجاناً للفقراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُنتظر أن تنطلق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في المملكة المغربية، في شهر ديسمبر /كانون الأول المقبل، وذلك وفقاً للتعليمات الملكية.

ومطلع الشهر الجاري أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، توجيهاته لإطلاق عملية تلقيح موسعة ضد فيروس كورونا المستجد.





وبحسب المُعطيات التي حصلت عليها ”الخليج 365”، من مصادر موثوقة، فإن عملية التلقيح، التي سينتظر أن تكون بشكل واسع جداً، ستُنفذ بإشراف حُكومي صارم.

وتورد مصادر ”الخليج 365” أن الإشراف على إعطاء المواطنين المغاربة جرعتا اللقاح، سيكون من طرف المصالح الحكومية لوزارة الصحة المغربية، ومعها الوحدات الصحية للجيش المغربي.

وفي نفس السياق، استبعدت المصادر ذاتها أن تكون هُناك مُشاركة للقطاع الخاص في عملية التلقيح، سواء من خلال تنفيذه أو حتى توزيع الجرعات وتسويقها.

ولن يكون اللقاح مُتوفراً لدى الصيدليات العمومية، والمصحات الخاصة، وذلك نظراً لعدم توفرها على البنيات اللوجيستية لحفظ هذا اللقاح، ولا تتوفر لدى الصيدليات العمومية ولا حتى المصحات الخاصة، آليات لحفظ اللقاح في درجة حرارة تناهز 70 درجة مئوية.

من جهة أخرى، لن يكون المغاربة المستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد)، مُجبرين على دفع ثمن جُرعتي اللقاح، في حين أن بقية المواطنين سيدفعون ثمنه كاملاً، قبل أن تُعوضهم أنظمة التأمين الخاصة بهم.





وسيستفيد من اللقاح المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، عبر جُرعتين مُتتاليتين، بينهما ثلاثة أسابيع كاملة، أي 21 يوماً مُتتالية.

وسيتم منح الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية من عاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع النطاق.

وسبق للمملكة المغربية أن شاركت في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا، وذلك عبر تطوع 600 مغربي لهذه العملية، والتي كانت نتائجها إيجابية.

وتؤكد المصادر ذاتها، أن النتائج كانت إيجابية، وتعكس سلامة ونجاعة ومناعة هذا اللقاح، خاصة وأن لجنة علمية مغربية رفيعة المستوى تواكب منذ البداية عملية إعداد اللقاح المرتقب.

وبعدما كانت المملكة المغربية تًسجل في الأسابيع الماضية، إصابات يومية تتجاوز عتبة الـ 5000، سجلت في الآيام القليلة الماضية انخفاضاً طفيفا، من خلال تسجيلها إصابات لا تتجاوز عتبة الـ 4000 أو 3000.

والأحد، سجلت المملكة 3979 حالة إصابة جديدة، مُقابل 3647 حالة شفاء مُؤكدة، بالإضافة إلى 60 حالة وفاة ليصل مجموع الحالات النشطة 49168 حالة.