4 أكلات سناكس صحية يمكنك تناولها عند الجوع ليلاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر الكثيرون بالجوع ليلاً خاصة في فصل الشتاء وهو ما يجعلهم يتناولون أطعمة غير صحية، ويمكنك تناول أطعمة "سناكس" خفيفة حتى تشعر بالشبع وفي نفس الوقت تكون أطعمة صحية ومفيدة لجسمك دون أن تسبب زيادة وزنك، في هذا التقرير نقدم 4 أكلات سناكس صحية يمكنك تناولها عند الشعور بالجوع ليلاَ، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

4 أكلات سناكس صحية يمكنك تناولها عند الشعور بالجوع ليلاَ1. الشيكولاته الداكنة مع المشمش المجفف والشاي

يمكنك تناول مكعب من الشيكولاته الداكنة، التي تحتوي على 60 سعرة حرارية فقط وأقل من 2 جرام من السكر- وثلاث حبات مشمش مجفف.

تحتوي الشيكولاته الداكنة على نسبة سكر أقل بكثير من شوكولاتة الحليب وتحتوي على المزيد من مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من التلف.

نكهة الشوكولاتة الداكنة القوية ترضي رغبتك في تناول الحلويات ومفيدة لصحتك، كما يوفر المشمش المجفف بعض البوتاسيوم لجسمك كما أن نكهة المشمش والشوكولاتة الداكنة تكمل بعضها البعض أيضًا.

2. زبدة الجوز الكريمية

خيار آخر للوجبات الخفيفة اللذيذة هو ملء ملعقة من زبدة اللوز مباشرة من الفريزر لتحضير هذه الوجبة الخفيفة الشهية، ضع ملعقة ممتلئة من زبدة اللوز غير المحلاة على ملعقة عادية، وغطيها بورق شمع وألصقها في الفريزر.

تملأك هذه الوجبة بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة بدون الكربوهيدرات التي تجدها في الرقائق، وإذا كنت تتوق إلى شيء أكثر حلاوة، فقم برمي القليل من رقائق الشوكولاتة الداكنة في زبدة اللوز.

3. الحمص

اشطف وصفي علبة من الحمص جيدًا ثم اتركها حتى تجف أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقليل من الكمون ومسحوق الفلفل الحار ومسحوق الثوم والفلفل الحار اخلطها جيدا. تُوزَّع في طبقة واحدة على صينية خبز، ثم تُحمص على حرارة 400 درجة فهرنهايت حتى تصبح مقرمشة، أو حوالي 20 دقيقة في الفرن، و علبة واحدة من الحمص تقدم 4 حصص (120 سعرة حرارية لكل وجبة).

4. زبدة الكاجو على شرائح التفاح مع شاي الأعشاب

جرب إضافة شرائح التفاح إلى شرائح مصنوعة من اليقطين أو قرع العسل المعلب وزبدة الكاجو وجوز الهند وبذور الشيا وبذور الكتان المطحونة والقرفة.

تقدم هذه الوجبة مصدرًا غنيًا للدهون الصحية للقلب الدهون الصحية هي وجبة خفيفة مثالية في وقت متأخر من الليل لأنها تساعد على زيادة مستويات السيروتونين لديك هذا يجعلك تحصل على نوم أفضل مع الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر وارتشف بعض شاي الكركم أو شاي القرفة.