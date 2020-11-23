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تورط مركز طبي شهير وفندق معروف بإجراء عمليات تجميل مخالفة في السعودية
الإثنين 23 نوفمبر 2020
كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض السعودية، الأحد، عن تورط مركز طبي شهير في المدينة، وفندق معروف مجاور، في إجراء عمليات تجميل مخالفة للقوانين المحلية.
وقالت الصحة في بيان لها، إن تحرياتها قادتها لكشف المخالفة التي تتضمن قيام المركز الطبي باستخدام غرف الفندق المجاور، لإيواء مرضاه بعد إجرائهم لعمليات جراحية تجميلية في المركز.
ولم تكشف الصحة عن اسم المركز الطبي أو الفندق المجاور له، لكنها قالت إنهما يقعان في موقع حيوي، فيما لم يتضح بعد إن كان المركز مخولاً بإجراء عمليات جراحية.
وقالت صحة الرياض، في بيانها، بالتزامن مع نشر مقطع فيديو من داخل الفندق، إن الفندق يأوي مرضى الجراحات التجميلية القادمين من المركز الطبي، دون توفر الحد الادنى من الاشتراطات الطبية والصحية، ”في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى“.
وبينت صحة الرياض أنها ضبطت مواد طبية منتهية الصلاحية أيضاً، قبل أن تحيل بالتعاون مع وزارة السياحة، الفندق والمجمع الطبي المخالفين لجهة الاختصاص.
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