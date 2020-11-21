"قيود كورونا" تكبل العالم مجددا.. الأمل في اللقاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدّم تحالف فايزر وبايونتيك، الجمعة، في الولايات المتحدة طلب ترخيص للقاحه المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويعزز اللقاح الجديد الآمال في التخلص من القيود الجديدة التي تُفرض على دول العالم في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.



ويعتبر رئيس مجلس إدارة "فايزر" الأمريكية ألبرت بورلا أن طلب الترخيص يمثل "مرحلة أساسية" في عملية البحث عن لقاح للمرض.

ومن المتوقع أن تكون شركة "موديرنا" وهي أمريكية أيضاً، قريبة جداً من تقديم طلب الترخيص.

ويثير ذلك أملا في بدء توزيع أول لقاحات ضد (كوفيد-19) اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول المقبل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال حصولها بسرعة على الضوء الأخضر من السلطات الصحية.





ويأتي تقديم الطلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بعد أيام من إعلان فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك نتائج التجارب النهائية، التي أظهرت أن اللقاح فعال في الوقاية من "كوفيد-19" بنسبة 95% دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة، الأمر الذي كان كافياً لبث التفاؤل في العالم، حيث حجزت الحكومات بالفعل حصصها من ملايين الجرعات.

وبانتظار اللقاحات، تُفرض كل يوم قيود جديدة في كافة أنحاء العالم للحدّ من تفشي الفيروس.

وتوقظ هذه التدابير ذكرى مرحلة الإغلاق التي شهدها العالم في الربيع الماضي أثناء الموجة الأولى من المرض.

وسيُفرض "عزل" في تورونتو كبرى مدن كندا، "وجزء كبير من ضاحيتها" اعتباراً من الإثنين.





وسيخضع سكان إيرلندا الشمالية لإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين، في وقت أغلقت المطاعم والحانات في عدة مناطق في مقاطعة ويلز أبوابها مساء الجمعة لـ3 أسابيع.

ودخل الوباء في الولايات المتحدة مرحلة "تسارع مطرّد" مع تسجيل أكثر من 197 ألف إصابة جديدة و1800 وفاة في البلاد خلال 24 ساعة، غداة الإبلاغ عن أكثر من 2200 وفاة أيضاً وهي عتبة لم تتخطها البلاد منذ أشهر.

ونتيجة لذلك سيخضع سكان كاليفورنيا اعتبارا من السبت لحظر تجول ليلي يستمر شهراً.





أما في نيويورك، فقد أُغلقت المدارس رغم استياء عدد كبير من الأهالي ودُعي الأمريكيون إلى الامتناع عن السفر خلال عطلة عيد الشكر الخمس المقبل، وهي مناسبة تجتمع فيها العائلات في الولايات المتحدة وتكتظ خلالها المطارات والطرق.

وقررت السلطات في نيودلهي بالهند، زيادة الغرامات بحق الذين لا يضعون كمامات بمقدار 4 أضعاف، فيما تفرض مدينة أحمد أباد عاصمة ولاية غوجارات اعتباراً من الجمعة حظر تجول ليلي لمدة غير محددة، إلى جانب إغلاق عام خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.