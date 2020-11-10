لقاح فايزر المنتظر..هذا ما كشفه فاوتشي عن موعده

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 26 دقيقة

مع إعلان شركة فايزر أن فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا وصلت حتى نسبة 90 في المئة، بات العالم ينتظر بفارغ الصبر عن الموعد المحتمل لبدء توزيع هذا القاح.

وقد أكد اليوم خبير الأمراض المعدية ومدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية، أنتوتي فاوتشي، في مقابلة مع شبكة MSNBC الأميركية، إن البيانات الجديدة الخاصة بلقاح فايزر تشير إلى أنه سيحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ بشكل سلس.

وأضاف فاوتشي أنه بحلول ديسمبر من الممكن أن يحصل اللقاح على ترخيص استخدام الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

ويعني ذلك حسب الخبير الأميركي، أن هناك جرعات ستتوفر للأشخاص الذين يصنفون على أن لهم الأولوية.

وأظهرت نتائج التجارب الأولية للقاح شركة “فايزر” الأميركية وشريكتها الألمانية “بيونتك” نجاحاً بنسبة تزيد عن 90 في المئة.

وتسعى “فايزر” و”بيونتك” للاستحصال على موافقة الجهات المعنية لاستخدام اللقاح في أواخر نوفمبر.

واعتبر علماء وأخصائيو الأمراض المعدية أنّ نتائج التجارب الأولية للقاح فاقت التوقعات.

وعن استخدام الكمامات قال فاوتشي إن الدراسات الجديدة أثبتت أنها تحميك وتحمي الآخرين منك، مشيرا إلى أنه “طريق في اتجاهين”.

وتابع: “وضع الكمامة يمنع خروج قطرات الهواء منك لحماية الآخرين … وكذلك يحميك من القطرات التي تأتي باتجاهك”.

وخلص الخبير الأميركي إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين وارتداء الكمامات فعالة جدا.

وعبر فاوتشي عن تفاؤله بأن اللقاح في طريقه إلينا قريبا.