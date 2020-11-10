شكرا لقرائتكم خبر عن الجلوبولين المناعى فى الأمعاء يحمى من التهاب سحايا المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت دراسة بحثية أجرتها المعاهد الوطنية للصحه البريطانية وجامعة كامبريدج أن خلايا الجلوبولين المناعي أ التي تنشأ في الأمعاء لها خصائص وقائية عصبية ضد الأمراض المرتبطة بالالتهاب العصبي، مثل التهاب السحايا، ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience تخوض الأغشية المحيطة بالدماغ معركة لا تنتهي أبدًا ضد الالتهابات القاتلة ، حيث تحاول الجراثيم باستمرار مراوغة الخلايا المناعية الساهرة والتسلل عبر حاجز وقائي خاص يسمى السحايا.

وفي دراسة شملت الفئران وأنسجة تشريح الجثة البشرية ، أظهر باحثون في المعاهد الوطنية للصحة وجامعة كامبريدج أن بعض هذه الخلايا المناعية مدربة على محاربة هذه العدوى من خلال قضاء الوقت في القناة الهضمية أولاً.

قال دوريان ماكجافيرن مؤلف مشارك في الدراسة: "هذا الاكتشاف يفتح مجالًا جديدًا من علم المناعة العصبية ، يُظهر أن الخلايا المنتجة للأجسام المضادة المتعلمة في القناة الهضمية تسكن وتدافع عن المناطق المحيطة بالجهاز العصبي المركزي".

الجهاز العصبي المركزي محمي من مسببات الأمراض عن طريق حاجز من ثلاثة أغشية يسمى السحايا والخلايا المناعية داخل تلك الأغشية يتم عزل الجهاز العصبي المركزي أيضًا عن بقية الجسم بواسطة أوعية دموية متخصصة محكمة الإغلاق بواسطة حاجز الدم في الدماغ لكن هذا ليس هو الحال ، في الجافية ، الطبقة الخارجية من السحايا الأوعية الدموية في هذه الحجرة ليست مغلقة وتحمل الدم البطيء الحركة إلى القلب يتطلب الجمع بين تدفق الدم البطيء والقرب من الدماغ حماية مناعية قوية لوقف الالتهابات المحتملة في مساراتهم.

قال الدكتور ماكجافيرن: تعمل الجيوب الوريدية داخل الجافية مثل صناديق التصريف ، وبالتالي فهي مكان يمكن أن تتراكم فيه مسببات الأمراض ومن المحتمل أن تدخل الدماغ من المنطقي أن يقوم الجهاز المناعي بإنشاء معسكر في هذه المنطقة المعرضة للخطر ".

كما هو الحال في الدماغ ، يتم غلق بطانة القناة الهضمية لمنع تسرب محتوياتها إلى الجسم عندما يتم اختراق بطانة القناة الهضمية ، يحدث التهاب وتنشيط كبير لجهاز المناعة عندما اخترق الباحثون القناة الهضمية عمدًا في هذه الدراسة ، لاحظوا استجابة كبيرة في السحايا للدفاع ضد وجود الميكروبات في الدم.