شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وسويسرا تحطمان أرقاما قياسية فى دخول المستشفيات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت الولايات المتحدة وسويسرا من تسجيل أراقم قياسية قياسية في حالات دخول المستشفيات لفيروس كورونا. مما اضطر إلى إلغاء الجراحات والاهتمام بالرعاية المركزة.

ففى الولايات المتحدة وفقًا لمشروع Covid Tracking، حيث يتم حاليًا إدخال ما لا يقل عن 56768 شخصًا إلى المستشفى بسبب مضاعفات كورونا، بزيادة قدرها 10 آلاف شخصاً منذ 30 أكتوبر، بحسب ما ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي.

وقال مشروع Covid Tracking Project على تويتر: "بهذا المعدل، سنرى عددًا قياسيًا من حالات دخول المستشفى في غضون أيام قليلة".





تسير الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لتحطيم الرقم القياسي في حالات دخول المستشفيات لكورونا، حيث ارتفع متوسط ​​وفيات الفيروس التاجي لمدة 7 أيام بنسبة 36 ٪ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقًا لمشروع Covid Tracking Project.

تم الإبلاغ عن أكثر من 102500 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 يوم الأحد وحده، بزيادة 8.2٪ في الأسبوع الماضي، متجاوزًا الزيادة البالغة 6.2٪ في الاختبارات الجديدة تستثني الأرقام ولاية كاليفورنيا ، التي لم تبلغ عن بيانات نهاية الأسبوع.

يتم حاليًا إدخال ما لا يقل عن 56768 شخصًا إلى المستشفى بسبب مضاعفات COVID-19 ، بزيادة قدرها 10000 منذ 30 أكتوبر. يوجد أكثر من 11100 شخص في العناية المركزة ، مع أقل من 3000 شخص على أجهزة التنفس الصناعي.

وقال مشروع Covid Tracking Project على تويتر: "بهذا المعدل ، سنرى عددًا قياسيًا من حالات دخول المستشفى في غضون أيام قليلة".

خلال الموجة الأولى من COVID-19 في أبريل ، بلغ عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى ذروته بأقل من 60.000 شخص.

توفي ما يقرب من 230 ألف شخص حتى الآن بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة. وتتوقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وفاة 266 ألف شخص بحلول نهاية الشهر.