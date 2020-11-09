شكرا لقرائتكم خبر عن عقار لعلاج الأورام ينجح فى تحسين مشاكل التهاب مفصل الركبة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية هندية عن نجاح دواء مضاد للأورام في علاج المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام الأولية في الركبة ولديهم تورم وألم في مفاصل الركبة لمدة ستة أشهرعلى الأقل، وكان لديهم أيضًا دليل على التهاب المفاصل في الأشعة السينية الخاصة بهم، وأوضحت الدراسة أنه قد يحسن هذا الدواء التهاب مفاصل الركبة الذي يصيب منتصف العمر لدى كبار السن .

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ، كشف باحثون هنود أنه بعد ثلاثة أشهر من العلاج بالميثوتريكسات عن طريق الفم، فإن البالغين المصابين بالتهاب مفاصل الركبة الأولي لديهم تحسن كبير في الوظيفة البدنية والالتهاب.

التهاب مفصل الركبة هو مرض مشترك شائع يصيب في أغلب الأحيان في منتصف العمر لدى كبار السن، يُظهر العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب الركبة علامات سريرية على التهاب المفاصل، بما في ذلك التورم والدفء والألم.

قارنت هذه الدراسة، من مستشفى SSKM في كولكاتا بالهند ، الميثوتريكسات الفموي مع العلاج الوهمي بالجلوكوزامين، وهو مكمل شائع لتخفيف آلام التهاب المفاصل، عند البالغين المصابين بالتهاب الركبة الأساسي.

قال المؤلف المشارك للدراسة ، بيسواديب جوش يعاني جميع المرضى الذين يعانون من التهاب مفصل الركبة الأساسي تقريبًا من فترات من الدفء والتورم في المفصل، مع زيادة الألم وتقليل الوظيفة.

هذه النوبات هي عبارة عن التهاب، وكل نوبة تتلف هياكل الركبتين أكثر من ذلك بقليل، بعد مرور بعض الوقت، ينحسر التورم جزئيًا بسبب احتراق المواد.

وأضاف غوش: "هذا يترك الركبة في حالة ميؤوس منها من فقدان الوظيفة حيث يساعد العلاج الطبيعي إلى الحد الأدنى مع التجنيد لاستبدال الركبة سيكون مفيدًا للمرضى إذا تمكنا من تقليل الالتهاب وإنقاذ المفصل".

تم تجنيد المرضى الذكور والإناث الذين يعانون من التهاب المفاصل في الركبة الأساسي والذين عانوا من تورم وألم في مفاصل الركبة لمدة ستة أشهر على الأقل، وكان لديهم أيضًا دليل على التهاب المفاصل في الأشعة السينية الخاصة بهم للدراسة، تم فحص المرضى الذين ظهرت عليهم علامات التهاب موضعي، مثل ألم وتورم الركبة بأكملها مع الدفء، تم اختبار عينات الدم التي تم جمعها من جميع المرضى والضوابط الصحية بحثًا عن مؤشرات حيوية مختارة لهشاشة العظام.

تم فحص المرضى في المجموعة الالتهابية من التهاب المفاصل في الركبة الأولية بحثًا عن التهاب المفاصل الالتهابي الآخر من خلال الفحص السريري ، واختبارات الدم ، والموجات فوق الصوتية للعضلات الهيكلية والأشعة السينية ، بالإضافة إلى فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للركبتين.

ثم تم تخصيصهم في المجموعة الالتهابية بشكل عشوائي لأخذ 15-20 ملج / أسبوع من الميثوتريكسات عن طريق الفم أو 1500 ملج / يوم من الجلوكوزامين كعلاج وهمي ، ثم فحصهم مرة واحدة في الشهر لمدة ثلاثة أشهر.

سُمح للمرضى بتناول عقار مسكن لتسكين الألم إذا لزم الأمر ، كما تم إعطاؤهم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) لمدة 7-10 أيام في بداية الدراسة لتحسين الامتثال.

تم تضمين ما مجموعه 344 شخصًا يعانون من التهاب المفاصل في الركبة الأساسي ، أظهرت نتائج الدراسة أن المرضى الذين يعانون من التهاب مفصل الركبة الأولي مع وجود دليل على الالتهاب قد تحسنوا بشكل كبير بعد ثلاثة أشهر من تناول الميثوتريكسات عن طريق الفم.

تشيرهذه البيانات الجديدة إلى أن الميثوتريكسات يمكن أن يكون تدخلاً فعالاً للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل في الركبة والذين يعانون من الألم والالتهاب.