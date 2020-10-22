وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على سفير إيران لدى العراق المزيد

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الخميس، حزمة عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، وقيادات في مليشيا حزب الله اللبناني.

وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات تشمل 3 كيانات إيرانية، وقياديين اثنين بمليشيا حزب الله اللبنانية، والسفير الإيراني لدى العراق.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى أن القياديين بمليشيا حزب الله، اللذين شملتهما العقوبات مسؤولان عن تنفيذ أجندة إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركاءها في جميع أنحاء العالم.

وشدد منوتشين على ضرورة الاستمرار في تحميل مليشيا حزب الله المسؤولية عن أفعالها الخبيثة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مسؤول أمريكي أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه في لبنان.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، في تصريحات صحفية، "الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات ضد حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد".