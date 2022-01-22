شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا الكربوهيدرات مهمة فى رحلة إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الكربوهيدرات من المعوقات للذين يخططون لفقدان الوزن حسب اعتقادهم، ولكن فى الحقيقة أن الكربوهيدرات هى مورد الطاقة فى الغذاء، وإلى جانب الفوائد الهائلة التي توفرها الكربوهيدرات، فإنها تساهم أيضًا في تحسين الصحة العامة والإنتاجية للفرد، لذلك فإن الكربوهيدرات تلعب دورًا مهمًا في إنقاص الوزن، وتقليل حصتها من الطعام لن ينجح خطة الدايت لديك، ومن أجل معرفة كيف تساعد الكربوهيدرات في إنقاص الوزن، يحتاج الشخص إلى فهم وظائفه ومتطلباته، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا تفعل الكربوهيدرات للجسم؟

إنها بلا شك توفر الطاقة، فهى مصدر الوقود المفضل لجسم الإنسان، كما أنها أكبر مصدر وقود للدماغ البشري.

كم تحتاج من الكربوهيدرات؟

وفقًا للخبراء، يجب أن تشكل الكربوهيدرات 45 إلى 65 % من السعرات الحرارية اليومية حتى يستهلكها الفرد، بمعنى إذا كان الشخص يستهلك 2000 سعرة حرارية يوميًا، فيجب أن تكون كمية الكربوهيدرات قريبة من 1000 سعرة حرارية.

ما هى مصادر الكربوهيدرات؟

الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل والبقوليات والخضراوات ذات الأوراق الخضراء، هي كربوهيدرات جيدة، بينما الأرز أبيض أو القمح المكرر والسكر والجلوكوز والأطعمة المصنعة مثل البسكويت والمعجنات وعصائر الفاكهة والمشروبات المحلاة والبطاطس المقلية من الكربوهيدرات السيئة.

ما هو المؤشر الجلايسيمي (GI) للأطعمة؟

هو مؤشر نسبة السكر في الدم، وهو طريقة لترتيب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات على أساس مدى السرعة التي تغير بها مستوى الجلوكوز في الدم، وتقسم إلى نوعين، أطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل الخبز الأبيض، تتسبب بحدوث تقلبات كبيرة في نسبة السكر في الدم لأنه يتم هضمها بسرعة، والأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل الشوفان الكامل، يتم هضمها بشكل أبطأ، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في نسبة السكر في الدم.

يتم هضم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI بسرعة، في حين يتم هضم الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من GI ببطء، لذلك يوصي الأطباء بتناول الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي لأنها تستغرق وقتًا للهضم، كما أنها تمنح الشخص شعورًا بالشبع لفترة طويلة على عكس الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI، والتي تهضم بسرعة وتدفعك للإفراط في تناول الطعام لعدم شعورك بالشبع.

كيف يمكن الاعتدال في استهلاك الكربوهيدرات؟

في النهاية، التوازن والاعتدال في النظام الغذائي ضروري للحفاظ على وزن جسم مثالى، ومن المؤكد أن فرض قيود صارمة على الكربوهيدرات السيئة سيسرع في التخلص من الوزن الزائد، هذا إلى جانب اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن.

يجب التحقق من مؤشر نسبة السكر في الدم للأطعمة الكربوهيدراتية قبل الاستهلاك، كما محاولة الجمع بين الكربوهيدرات والمغذيات الأساسية الأخرى مثل الدهون والبروتينات والألياف لأن هذه العناصر تميل إلى خفض استجابة نسبة السكر في الدم في الطعام وتنظيم عمل الجهاز الهضمي.