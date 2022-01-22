شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "حساسية الدواء" وأبرز أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم الأدوية على نطاق واسع لعلاج المرض والقضاء على المشكلات التي لا تزال تشكل تهديدًا لصحتنا، والأدوية متوفرة بأنواع مختلفة ولأمراض مختلفة حسب المرض، لكن في بعض الأحيان يتفاعل جسمنا بشكل مختلف مع بعض الأدوية التي تصيبنا بالحساسية بسببها.

الحساسية الناتجة عن استهلاك الأدوية تسمى حساسية الدواء، ووفقا لتقرير موقع " healthline"، تحدث حساسية الدواء لما يقرب من 5٪ من الأشخاص الذين يتناولون الدواء، ومن المهم إدراك الحساسية قبل فوات الأوان، ومع زيادة الحساسية ، تزداد أعراض حساسية الدواء أيضًا ، لذلك من المهم معرفة أسباب الحساسية تجاه هذا الدواء.

ما هي حساسية الدواء؟

حساسية الأدوية هي تأثير سلبي للدواء الذي يؤثر على جسمك، يحدث هذا بسبب الاستجابة المناعية للدواء الذي يأخذها كعدو وتتفاعل مع ذلك، ونتيجة لذلك ، تكون لديك حساسية قد تستمر لبضعة أيام حتى ينتهي الدواء من تأثيره.

هناك فرق بين الآثار الجانبية للدواء وبين الإصابة بالحساسية تجاه الدواء، عادة ما يعاني الناس من الآثار الجانبية للدواء ، فقط حوالي 5-10٪ من الناس يعانون بالفعل من حساسية تجاه الدواء، وأولئك الذين يعانون من هذه الحساسية، لا يمكن أن يكون لديهم هذا المزيج من الأدوية طوال حياتهم لأنه يمكن أن يسبب مشاكل صحية.

آثار حساسية الدواء

الحساسية الدوائية لها بعض الأعراض الواضحة لدى الشخص المصاب بهذه الحساسية، قد تكون لديهم:

الطفح الجلدي على أجسامهم

حمى شديدة مفاجئة تستمر لعدة أيام

صعوبة في التنفس

تغيير السلوك

تهيج وحكة

الجهاز المناعي لجسمنا الذي يحمينا من الأمراض المختلفة يحارب الفيروسات والبكتيريا والطفيليات وغيرها من المهيجات التي تسبب المرض، في حالة الحساسية تجاه الأدوية، يأخذون الدواء أو الدواء كغازين ويصنعون أجسامًا مضادة ضدهم، ونتيجة للهجوم، فإنه يسبب التهابًا في الجسم يسبب هذه الأعراض.

مخاطر الإصابة بالحساسية من الأدوية

لا تسبب حساسية الدواء أي ضرر أو مخاطر كبيرة على الصحة في معظم الحالات، لكن من الممكن أن يصاب الشخص بالحساسية بسبب تناول دواء معين فتزداد الحالة سوءًا، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب واستمرت الأعراض في الارتفاع، فيمكن أن يؤثر على الأعضاء الأخرى وعمل الجسم.

يمكن أن تسبب الحساسية الشديدة للأدوية أيضًا مضاعفات تهدد الحياة. على سبيل المثال ، الحساسية المفرطة ، هو رد فعل مفاجئ يحدث في الجسم بسبب حساسية من الأدوية أو مسببات الحساسية التي تدخل الجسم، بسبب هذه الحساسية ، يحدث تفاعل آخر في الجسم بعد تناول الدواء مباشرة ، مما قد يؤدي إلى مشاكل مختلفة في القلب والجهاز التنفسي.

تورم

فقدان الوعي

اضطراب نبضات القلب

صعوبة في التنفس

مخاطر الحساسية

يمكن أن تكون هذه الحالات قاتلة إذا لم يتم علاجها على الفور. ومن ثم إذا شعرت بأي من هذه الحالات التي تؤثر عليك فعليك زيارة الطبيب على الفور.