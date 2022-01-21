شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحبهان يُعزز عملية التمثيل الغذائي ويخلصك من دهون البطن في أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الدهون الحشوية من أكثر الدهون سمية لأنها تطلق مواد كيميائية ضارة في مجرى الدم. أظهرت بعض المواد الغذائية نتائج واعدة في منع تخزين الدهون الضارة في منطقة البطن، ويمكن أن تساعد إحدى التوابل، والتي تعتبر عنصرًا أساسيًا في العديد من المطابخ، في التخلص من الدهون الحشوية في غضون أسابيع، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

على عكس الدهون تحت الجلد، توجد الدهون الحشوية في تجويف البطن وتغطي الأعضاء الحيوية، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وكثيرًا ما يؤكد الباحثون على أهمية اتباع نظام غذائي جيد لتخليص الجسم من الدهون الحشوية، ويمكن للحبهان أن يخلصك من دهون البطن في غضون أسابيع، وفقًا لدراسة.

يشرح المؤلفون فى الدراسة التى نشرت فى مجلة "The Journal Nutrients" أن الحبهان هو نوع من التوابل المعروفة ذات الأنواع الخضراء والسوداء، المستخدمة في الطهي والطب التقليدي، قد يساعد في تخليص الجسم من الدهون التي تتراكم في منطقة البطن.

تحتوي القرون الجافة من الحبهان على زيوت متطايرة وأحماض فينولية وشفاه وستيرول، وقد أجريت الدراسة على القوارض التي تتغذى على نظام غذائي عالي الكربوهيدرات وعالي الدهون لمدة ثمانية أسابيع والذين استمروا في تطوير السمنة الحشوية وضعف تحمل الجلوكوز، وشرع الباحثون في مقارنة استجابات القلب والأوعية الدموية والكبد والاستجابات الأيضية للقوارض بالحبهان الأخضر والأسود.

وأشاروا إلى أن إضافة الحبهان الأسود إلى النظام الغذائي أدى إلى تحسين علامات متلازمة التمثيل الغذائي بشكل أكثر فاعلية من الحبهان الأخضر، علاوة على ذلك، قد يؤدي الحبهان الأخضر إلى تفاقم بنية القلب والكبد.

وأشار الباحثون إلى أن الفئران التي تغذت على الحبهان الأسود "أظهرت انعكاسات ملحوظة للتغيرات التي يسببها النظام الغذائي، مع انخفاض السمنة الحشوية، وكتلة الدهون الكلية في الجسم، وضغط الدم الانقباضي، والدهون الثلاثية في البلازما، وهيكل ووظيفة القلب والكبد.

على العكس من ذلك، شهدت القوارض التي تلقت الحبهان الأخضر زيادة في السمنة الحشوية وكتلة الدهون الكلية في الجسم، وتلفًا متزايدًا للقلب والكبد، دون تحسن ثابت في علامات متلازمة التمثيل الغذائي.

وتشير هذه النتائج إلى أن الحبهان الأسود أكثر فعالية في عكس علامات متلازمة التمثيل الغذائي من الحبهان الأخضر.

ويعتبر الحبهان الأسود منشط فعال للجهاز الهضمي ومدر للبول، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أكثر فعالية، حيث تساعد الخصائص المدرة للبول في التوابل أيضًا على جعلها فعالة في مساعدة الجسم على التخلص من احتباس الماء، ولقد لوحظ أن الإدارة الفعالة لظروف مثل عسر الهضم وموانع احتباس الماء يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

تزعم بعض الهيئات الصحية أن الفوائد الصحية للحبهان يمكن جنيها عن طريق نقع القرون في الماء طوال الليل ثم شرب الماء بعد ذلك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.