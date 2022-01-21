صحة ورشاقة

لقاح فرنسى يبطل مفعول أوميكرون بعد 3 جرعات فى التجارب الأولية

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القاهرة - سامية سيد - في ظل البحث عن أفضل أنواع اللقاح للتقليل من انتشار المتحور الجديد لكورونا أوميكرون، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالمقلق، يسعي العالم أجمع لصناعة لقاح يؤثر عليه ويقلل من سرعة انتشاره للحد من الإصابات الكثيرة.

وحسب ما جاء في موقع " novonite" و " /middleeast.in-24"، أعلنت شركة فرنسية للتكنولوجيا الحيوية، أن الدراسات الأولية التي أجريب الأيام السابقة حول لقاحها المرشح للحماية من الإصابة بالفيروس التاجي كورونت،  أظهرت أن 3 جرعات من لقاحها يبطل مفعول المتحور الجديد أوميكورن.

خلال الدراسة أثبت التجارب أن جميع عينات اللقاح التي تم اختبارها أنتجت أجساما مضادة ضد الفيروس التاجي ومتحور دلتا، بينما 87% من العينات نجحت في السيطرة  أو تحييد متحور كورونا المقلق أوميكرون.

وحول ذلك، أكد الدكتور خوان كارلوس جاراميو  كبير الأطباء بالشركة الفرنسية، أن هذه النتائج تعد جيدة جدا، وستساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالمتحور المقلق أوميكورن، فالأبحاث التي قامت الشركة بالقيام بها أثبتت أنه بعد جرعتين من اللقاح  نشأت مناعة جيدة وقوية، بعد ثلاث جرعات يصبح الجسم قادر على محاربة الفيروس.

وأوضح الشركة، أنه من المتوقع  الحصول على الموافقات التنظيمية للقاحها في غضون شهرين ، وإذا تمت إجازته في أوروبا، فمن المتوقع أن يبدأ تسليم الجرعات في أبريل المقبل.


اللقاح الفرنسي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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