كيف يساعد التمر على حرق الدهون؟

بيروت - نادين محمد -

يساعد التمر على الشعور بالشبع دون إكساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية. لكن صحيح أن التمور تساعد في إنقاص الوزن ، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن إذا لم تستهلكيها بكميات محدودة. يمكنك تناول 4-6 تمرات يوميًا.

يساعد التمر على إنقاص الوزن بسبب الأسباب التالية:





1. ارتفاع محتوى الألياف





التمور غنية بالألياف الغذائية. الألياف أو الكربوهيدرات الجيدة لا يمكن هضمها بسهولة، فهي تؤثر على فقدان الوزن بثلاث طرق:

أولاً ، تساعد الألياف على إبطاء امتصاص الطعام في الأمعاء الغليظة ، مما يجعلكِ تشعرين بالامتلاء لفترة طويلة. كما تمنع ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم.

ثانيًا ، يساعد التمر في حجز الدهون عن طريق منع امتصاصها.

وثالثا، تساعد الألياف في إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء ، والتي هي في الأساس غذاء لبكتيريا الأمعاء الجيدة. تساعد بكتيريا الأمعاء في الهضم ، مما يساعد في النهاية على زيادة التمثيل الغذائي.

2. الأحماض الدهنية غير المشبعة



ليس كل الدهون سيئة. مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في التمور. هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، وبالتالي تقليل فرص زيادة الوزن.

3. مصدر للبروتين جيد





التمور غنية بالبروتين. والبروتينات صعبة الهضم ، مما يجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة طويلة. علاوة على ذلك ، يمكن للبروتينات أن تساعد أيضًا في بناء العضلات

4. مضادات الأكسدة



الفواكه الجافة غنية بمضادات الأكسدة. تساعد مضادات الأكسدة في تفكيك جذور الأكسجين الحرة الضارة وتقليل التوتر والالتهابات. تحتوي التمور الطازجة على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينوليك والكاروتينات التي تساعد على التخلص من السموم و تعزز التمثيل الغذائي والهضم، ما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.



رجيم التمر لانقاص الوزن

يساعد رجيم التمر على التخلّص من الوزن الزائد بفعالية، وذلك من خلال إعتماد البرنامج الغذائي التالي:

وجبة الإفطار:

- حبتان من التمر

- كوب من الحليب منزوع الدسم

وجبة الغداء: - سمك أو دجاج أو لحم مشوي -

طبق من الخضار الورقية الخضراء

- شريحة خبز أسمر

- كوب لبن

- حبتان من التمر

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وجبة خفيفة:

- كوب من الشاي الأخضر

- القليل من بسكويت الشوفان

وجبة العشاء:

- حبتان من التمر

- كوب من الحليب

- كمية من الخضار المشوية أو المسلوقة