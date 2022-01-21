شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة قلبك فى الشتاء.. 6 عادات صحية هتساعدك منها النوم جيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الشتاء، يتحول معظمنا إلى عادات غير صحية ويتبعون أسلوب حياة خامل بسبب البرد القارس، ويلجأون إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون للشعور بالشبع والدفء، والتي يمكن أن تسبب الكثير من الضرر لصحتنا العامة، وبسبب ذلك قد يتسبب فصل الشتاء فى إصابة الكثير منا بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

عادات يجب تبنيها في فصل الشتاء للوقاية من أمراض القلب:

نظرًا لأن نمط حياتنا يلعب دورًا مهمًا في الحد من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، إليك 6 عادات يجب عليها اتباعها للحفاظ على صحة قلبك مع برودة الطقس:

ممارسة التمارين الرياضية يوميًا

حتى لو وجدت صعوبة كبيرة في الخروج خلال فصل الشتاء للذهاب إلى صالة الألعاب الرباضية، يمكنك القيام ببعض التمارين الرياضية فى المنزل، حيث إنها ضرورية لصحة القلب لذلك لا تتوقف عن ممارسة الأنشطة البدنية حتى بالداخل.

تناول أطعمة صحية ومغذية

تجنب تناول الأطعمة عالية الدهون والمعالجة أثناء الشتاء، فلا يقتصر الأمر على صعوبة هضمها، بل يمكن أن تتراكم على شكل دهون زائدة في الجسم، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، وبدلًا من ذلك، تناول الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات والكثير من الخضروات والفاكهة الموسمية.

إدارة الإجهاد والتوتر

الإجهاد أمر يحدث فى كل فصول السنة وليس فقط فى الشتاء، ومع ذلك، يجب من إدارة الإجهاد والتوتر تحت السيطرة والتعامل معه فى الوقت المحدد حتى لا يهدد صحة قلبك.

النوم الكافي هو المفتاح

النوم لعدد ساعات كافية فى كل ليلة بما لا يقل عن 8 ساعات أمر ضرورى لصحة القلب ولصحة الجسم كله بشكل عام.

تجنب الأطعمة السكرية والإفراط في تناول الملح

قلل من تناول الأطعمة السكرية وقلل أيضًا من إضافة الكثير من الملح إلى طعامك، حيث يمكن أن يزيد الإفراط فى الملح من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي غالبًا إلى الإصابة بأمراض القلب.

راقب صحتك

تأكد من فحص نسبة السكر في الدم ومستويات ضغط الدم في جميع الأوقات، احرص على مراقبة صحتك بانتظام واستشر طبيبك عند الضرورة.