شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تزيد من تكوين الدهون الحشوية "الكرش".. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية تشير إلى نوع من الدهون المخزنة داخل البطن وتنتج الدهون الحشوية مواد كيميائية وهرمونات يمكن أن تكون خطيرة، ويساهم كل من الاستهلاك المطول للسعرات الحرارية وقلة النشاط البدني في زيادة الدهون الحشوية، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والتي تزيد خطر الدهون الحشوية، بحسب موقع "she finds".

توفر هذه الأطعمة القليل من حيث التغذية، وهي في الأساس عبارة عن نشويات وسعرات حرارية مصنعة ومن الأمثلة على هذه الأطعمة المعجنات والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة ورقائق البطاطس.

السكر الأبيض

السكر الأبيض المكرر هو أحد أكثر أسباب زيادة الوزن شيوعًا، ويحذر الخبراء من أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويزيد من نسبة السكر في الدم.

دقيق أبيض مكرر

الدقيق الأبيض، لا يحتوي على عناصر غذائية ويترك جسمك أكثر جوعًا مما كان عليه.

عصائر الفاكهة مع السكريات المضافة

العصائر الجاهزة غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر، على الرغم من عدم إضافة سكر إليها، على سبيل المثال، يمكن أن يحتوي عصير مُجهز مسبقًا على كمية معادلة من السكر في زجاجة واحدة من المياه الغازية

رقائق البطاطس المملحة

تتم معالجة رقائق البطاطس تقليديًا وقليها بإضافة الصوديوم أو النكهات الاصطناعية قد يستخدم المستهلك أيضًا الصلصات أو الأجبان عالية الدهون عند تناولها ومن المرجح أن يأكلها بلا تفكير دون ملاحظة الكمية.