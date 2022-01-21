شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط تكون كورونا.. 5 أمراض تصيبك بالسعال المستمر أبرزها الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من أن السعال أحد أعراض الإصابة بكوفيد 19، إلا أنه ليس العرض الوحيد، ولذا إذا كنت مصابا بالسعال فلا داعي للقلق أو شعورك بالرهبة من أنك مصاب بكورونا، لأنك ربما تكون مصابا بمرض آخر وأنت لا تعلم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أسباب الإصابة بالسعال المستمر وذلك وفقا لموقع "healthline".

أسباب الإصابة بالسعال المستمر -الربو:

مرض شائع يصيب الرئتين، وتكون أعراضه التهاب وتضيق الشعب الهوائية، ويؤدي زيادة إفراز المخاط في نفس الوقت إلى إعاقة التنفس، فالسعال المزمن هو أحد أكثر أعراض هذه الحالة شيوعًا، و يمكن أن تتغير شدة وتواتر أعراض الربو تبعًا للطقس وعوامل أخرى.

-العدوى:

هل أصبت بعدوى مؤخرًا؟.. إذا كانت الإجابة بنعم، فقد يكون سعالك المستمر نتيجة لنفس الأمر، فيمكن للعدوى المختلفة مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي وما إلى ذلك أن تترك وراءها أعراضًا مثل السعال والتعب وغير ذلك من الآثار اللاحقة على الرغم من الشفاء.

-إفراز المخاط من الأنف:

يمكن للإفراط في إفراز المخاط من الأنف أن يتسبب في تساقطه من الحلق، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تهيج وسعال مستمر، وتسمى أيضًا متلازمة السعال الهوائي العلوي.

-مرض الانسداد الرئوي المزمن:

مرض الانسداد الرئوي المزمن، هو مرض رئوي يؤدي إلى انسداد الشعب الهوائية، والسعال المستمر هو أحد أعراض هذا المرض ويمكن أن يكون السعال جافًا أو يكون مصحوبًا بالبلغم.

-مشاكل في الجهاز الهضمي:

قد تكون مفاجأة ولكن مشاكل الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب سعالًا مستمرًا، يُعد مرض الارتجاع المعدي المريئي ، المعروف أيضًا باسم مرض الارتجاع المعدي المريئي أو ببساطة الارتجاع الحمضي ، أحد المضاعفات التي تؤدي إلى تدفق حمض المعدة من المعدة إلى المريء، و يمكن أن يسبب هذا سعالًا مزمنًا بسبب التهاب الحلق.