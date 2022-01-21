هل من الصحى أن تبدأ يومك بفنجان من القهوة؟

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القاهرة - سامية سيد - قد تكون بداية رائعة ليومك أن تتناول فنجانًا من القهوة قبل أن تبدأ في أنشطتك، حيث تحتوي القهوة على عناصر غذائية من المعروف أنها تساعد على تجديد شباب الجسم وإبقائه نشيطًا، لذلك، عندما يبدأ الشعور بالنعاس في الصباح، فإن تناول فنجان من القهوة يمكن أن يعطيك دفعة للعمل بنشاط، لكن لا يجب أن تكون قهوتك سوداء وغير محلاة لتعمل كمشروب صحي للجسم، في هذا التقرير نتعرف على مدى صحة أن تبدأ يومك بفنجان من القهوة، بحسب موقع " guardian".

ما هي العناصر الموجودة في القهوة؟

تحتوي القهوة على أكثر من 1000 مركب كيميائي ، وكل من جزيئاتها وتأثيراتها الفسيولوجية هي مجالات بحث نشط في كيمياء الأغذية، حيث تحتوي بذور القهوة فقط على مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية.

وفقًا لتحليل IntechOpen، تحتوي القهوة على 2-3٪ كافيين ، 3-5٪ حمض التانينات، 10-15٪ زيوت ثابتة و 13٪ بروتينات وتشمل المكونات الكيميائية الموجودة في القهوة أيضًا ما يلي:

-الثيامين

-حمض الستريك

-حمض الكلوروجينيك

-سبيرميدين

-سكوبوليتين

-جاياكول

-بوتريسين

-أسيتالديهيد

ومع ذلك ، تظهر بعض العناصر في القهوة في شكل مختلف، اعتمادًا على الحالة التي تكون فيها القهوة ، أو يتم تخميرها، أو في شكل بذورها والكافيين هو أحد هذه العناصر.

والأكثر من ذلك، وفقًا للبحث، أن النسبة المئوية لبعض العناصر الموجودة في القهوة عرضة للتغيير عند تحميص البذور وتخميرها يمكن أن تنقص أو تزيد.

ماذا تفعل القهوة للصحة؟

وفقًا للبحث، تعمل القهوة كمضاد للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في القضاء على عوامل الأكسدة الضارة في جسم الإنسان والأهم من ذلك، أنها مصدر كبير للمغنيسيوم والكروم، اللذين يساعدان في التحكم في نسبة السكر في الدم من خلال تمكين الاستخدام السليم للأنسولين.

ووجدت الأبحاث أيضًا أن تناول القهوة بشكل منتظم ومعتدل يمكن أن يحافظ على صحة الجسم على مستويات مختلفة وتشمل:

-دعم صحة الدماغ

-تقليل مخاطر الإصابة بمرض باركنسون

-تساعد على صحة القلب

-تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

-التخلص من دهون الجسم وتعزيز إدارة الوزن

-تحمي من أمراض الكبد

-تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

-تعزيز الأداء البدني

-تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

-تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب

-تقليل القلق

-رفع مستويات الطاقة في الجسم

-تعزيز الأداء الرياضي وغيرها الكثير

كم مرة يجب تناول القهوة؟

يقترح الخبراء أن 4-5 أكواب من القهوة يوميًا أي 400 ملليجرام، صحية وآمنة للبالغين ومع ذلك ، هذا لا ينطبق على كل شخص بالغ.

يمكن أن يكون تناول القهوة مميتًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أو الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين، أو الحوامل أو المرضعات.

تشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من 3 فناجين من القهوة قد يكون ضارًا لأي شخص، على الرغم من أن هذا لم يتم إثباته بشكل كافٍ بعد.

على الرغم من ذلك ، فقد ثبت أن شرب القهوة باعتدال آمن ومفيد لصحة البالغين.