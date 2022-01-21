شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن السمنة المفرطة والمرضية.. الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السمنة المرضية عادة لمن يعانى من ضعف في التمثيل الغذائي وقلة النشاط البدني، فيتم تخزين الكثير من الدهون داخل الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، وقد يصاب بعض الأشخاص بالسمنة نتيجة للإصابة بقصور الغدة الدرقية، أو تناول بعض الأدوية المسببة لذلك.

من هم المعرضون للإصابة بالسمنة المرضية؟

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، فإن من أسباب السمنة المرضية الإسراف في تناول الأطعمة السريعة، وأيضا تناول الكثير من المشروبات المعلبة، وعدم القيام بأي نشاط يومي.

وهناك بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بالسمنة المرضية مثل:

الضغط العصبى.

القلق.

قلة النوم.

الخمول.

اكتئاب.



كيف يتم تشخيص السمنة المفرطة؟

يمكن لطبيبك أن يقوم بفحص تاريخك في اكتساب الوزن وروتينك اليومي، ويقوم بإجراء الفحص البدني ويتم تحديد نسبة الكتلة الدهنية بالجسم، وحساب كتلة الجسم.

كيف يتم حساب مؤشر كتلة الجسم؟

تعد من أولى الخطوات نحو التشخيص إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة أم لا، فيتم من خلالها قياس وزنك بالكيلوجرام مقسومًا على طولك بالمتر، ويتم تشخيصك بالسمنة المرضية عندما تكون كتلة الجسم أكثر من 35 إلى 40 .

ما هي مضاعفات السمنة المفرطة؟

تتسبب السمنة في حدوث مشاكل صحية كثيرة، ومنها:

السكتة الدماغية.

أمراض القلب واضطراب شحوم الدم.

النوع 2 من السكر.

النوم وتوقف التنفس .

حصى في المرارة.

أنواع معينة من السرطان.

كيف يتم علاج السمنة المرضية؟

أهم الطرق التي يمكن أن تساعد في علاج حالة السمنة المرضية هى

1. النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

2. أدوية إنقاص الوزن.

3. خيار الجراحة.