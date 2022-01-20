شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الزبادى اليوناني في التخلص من دهون البطن الحشوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الدهون الحشوية من أخطر أنواع الدهون لأنها تتركز في منطقة البطن بالقرب من الأعضاء الحيوية، حيث تكمن مشكلة هذه الدهون في أنها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية مختلفة، ولحسن الحظ، يمكن أن تساعدك التعديلات الغذائية البسيطة، بما في ذلك الأطعمة الدسمة، على تقليلها، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "إكسبريس".

يتم تخزين غالبية الدهون في جسمك تحت الجلد، لكنها مرئية ويمكنك الشعور بها أيضًا، ومع ذلك، هناك أيضًا دهون مخفية في جسمك تُعرف باسم الدهون الحشوية، وإليك كيفية تقليل الدهون الحشوية من خلال نظامك الغذائي.

تكون الدهون الحشوية أكثر شيوعًا عند الرجال، حيث تختبئ في أعماق المعدة، ويمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 وارتفاع الكوليسترول وبعض أنواع السرطان، وأحد العوامل في ذلك هو قدرة الدهون على إفراز البروتينات والهرمونات التي تسبب الالتهاب.

يمكن لهذا النوع من الالتهاب أن يتلف الشرايين ويؤثر على كيفية تكسير الجسم للسكريات والدهون وغير ذلك.

ويعتبر الزبادي اليوناني أحد الأطعمة الدسمة التي يمكن أن تقلل من دهون البطن، حيث يمكن أن يؤدي تناول الزبادي اليوناني العادي أو الخالي من الدسم إلى خفض مستويات الدهون الحشوية بنفس الدرجة، بسبب محتواه من البروتين والفيتامينات.

وتقترح الأبحاث أن الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د قد تكون مرتبطة بتقليل الدهون الحشوية، لذلك فإن الزبادي اليوناني العادي أو الخالي من الدسم أو قليل الدسم هو طعام يجب على الناس إضافته إلى نظامهم الغذائي إذا كانوا يتطلعون إلى تقليل الدهون الحشوية.

وتم تأكيد فوائد البروتين لفقدان الوزن من خلال عدد من الدراسات، وبما أن الزبادي غني بالبروتين، حيث يحتوي الكوب الخالي من الدسم على حوالي 10 جرام، لكن الزبادي اليوناني الخالي من الدسم يحتوي على كمية أكبر، حيث يقدم من 20 إلى 23 جرامًا لكل كوب.